توزیع اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی گردشگری در دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر ، این بسته حاوی اقلام تبلیغاتی شامل بروشور، نقشه، کتابچه، کارت پوستال ، پوستر DVD و CD و اطلاعات مربوط به جاذبه های گردشگری می باشد.

همچنین تاکنون همایشهای منطقه ای در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک با حضور نمایندگان آژانسهای توریستی کشورهای اسکاندیناوی با هدف افزایش فعالیتهای توریستی و رسیدگی به مشکلات و دریافت پیشنهادات برگزار گردیده است.

براساس این گزارش ، ملاقات با خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی ، ایرانیان متقاضی ، علاقه مندان به امور گردشگری و اصناف مختلف دانمارک نیز از برنامه های سفارت جمهوری اسلامی ایران بمنظور معرفی و جذب گردشگر می باشد.

شایان ذکر است، بنا به گزارش سفارت جمهوری اسلامی روزانه ده ها روادید جهت اتباع مسلمان دانمارکی از سوی این سفارت جهت زیارت اماکن مذهبی صادر می شود.