نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، طی مراسمی که پیش از ظهر امروز در دانشگاه تبریزبرگزار شد در بخش برادران در رشته قرائت تحقیق علیرضا عتیق زاده از دانشگاه زنجان، محمدرضا گل زردی از دانشگاه بوعلی سینا همدان و مهدی فتحی از دانشگاه تبریز رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته قرائت ترتیل، اکبر آبروش از دانشگاه محقق اردبیلی، محمد دادگر از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و یوسف کریمی از دانشگاه تبریز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رشته حفظ پنج جزء هادی پولادی از دانشگاه تبریز، مهدی خانی از دانشگاه زنجان و محمدرضا رمضانی از دانشگاه کردستان به رتبه های اول تا سوم دست یافتند.

در رشته حفظ 10 جزء، محمد رضایی از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، حامد عزتی از دانشگاه رازی کرمانشاه و عبدالمجید اکبری از دانشگاه ایلام به تریب اول تا سوم شدند.

در رشته حفظ 20 جزء، مسعود رضایی از دانشگاه زنجان، شکرالله رجبی از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و سید مصطفی موسوی از دانشگاه لرستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته حفظ کل قرآن کریم نیز حمیدالله وردی زاده از دانشگاه تبریز مقام اول را کسب کرد و امین اعتمادی از دانشگاه ایلام دوم شد.

در بخش خواهران در رشته قرائت تحقیق، رضوان جامه بزرگی از دانشگاه رازی کرمانشاه، نسرین کیوان فر از دانشگاه تبریز و فاطمه عابدی از دانشگاه بوعلی سینا همدان به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته قرائت ترتیل، معصومه سجودی از دانشگاه تبریز، ام فروه ملکی از دانشگاه محقق اردبیلی و مینا علیزاده اقدم از دانشگاه صنعتی سهند رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رشته حفظ پنج جزء نیز راحله گل زاده از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، مریم شیداوند از دانشگاه لرستان و سمانه رمضانی از دانشگاه زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته حفظ 10 جزء نیز پروانه صفدری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و سارا رحیمی پور از دانشگاه رازی کرمانشاه و مریم جلیلوند از دانشگاه بوعلی سینا همدان به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته حفظ 20 جزء، سیده زینب موسوی ملکی از دانشگاه گاوازنگ زنجان، حمیده اصغرنژاد از دانشگاه تبریز و محدثه سادات سید صالحی از دانشگاه زنجان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته حفظ کل قرآن کریم نیز زهرا عابدی از دانشگاه تبریز به مقام اول رسید و خدیجه مولائی از دانشگاه ارومیه دوم شد.

در این دوره از مسابقات دانشجویان در دو بخش شفاهی شامل تحقیق، ترتیل، حفظ کل، 20 جزء، 10 جزء و پنج جزء اول قرآن کریم و در بخش کتبی حفظ موضوعی پیام های قرآنی، ترجمه و مفردات و تفسیر قرآن کریم با هم رقابت پرداختند.

مرحله منطقه ای بیست و سومین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویان از هشت تا 11 اسفند ماه سال جاری با حضور 15 دانشگاه کشور شامل دانشگاه های تبریز، هنر اسلامی، صنعتی سهند، لرستان، ابوعلی سینا، کردستان، رازی، محقق اردبیلی، ایلام، ملایر، تربیت معلم آذربایجان، بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، زنجان و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نبی اکرم در تبریز برگزار شد.