2875 نامه مردم بردسکن به رئیس جمهور پاسخ مثبت دریافت کردند

حبیب الله مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بردسکن افزود: تعداد کل نامه های ارسالی مردم برای دکتر احمدی نژاد در سفر ایشان به شهرستان پنج هزار و 247 نامه بوده است.

وی ادامه داد: 947 نامه باقیمانده از کل نامه های ارسالی مردم باقیمانده که هم اکنون اقدامات لازم برای پاسخگویی به این نامه ها انجام شده است.

مقامی در خصوص روند رسیدگی به نامه های مردمی ارسال شده به فرمانداری بردسکن افزود: پس از ارسال نامه از دفتر رسیدگی نامه های ریاست جمهوری به شهرستان، صاحبان نامه ها به فرمانداری دعوت شده و با توجه به نوع درخواست متقاضیان، نامه های آنان برای انجام مراحل بعدی به ادارات مربوط ارسال می شود و نتیجه به اطلاع متقاضی می رسد.

فرماندار بردسکن در پایان اظهار داشت: 328 نامه ارسالی به دلایل مختلف غیر قابل اقدام بودند.



