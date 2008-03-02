دادگاه دو نشریه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه رسیدگی به اتهامات حبیب الله قلیش لی، مدیر مسئول روزنامه اقتصاد پویا، ابتدا نماینده مدعی العموم در جایگاه قرار گرفت و اتهامات این مدیر مسئول را "نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" دایر بر شکایت یک شاکی خصوصی عنوان کرد و خواستار تعیین مجازات برای قلیش لی شد.

در ادامه این جلسه وکیل مدافع شاکی پرونده در جایگاه قرار گرفت و اعلام کرد در صورتی که روزنامه اقتصاد پویا خبر منجر به شکایت موکلش را اصلاح کند موکلش از شکایت خود صرفنظر خواهد کرد.

در ادامه این جلسه مدیرمسئول روزنامه اقتصاد پویا در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه سوء نیتی در انتشار مطلب مذکور نداشته است از شاکی پرونده خواست تا جوابیه خود را برای چاپ در اختیار روزنامه قرار دهد.

در این جلسه آخرین دفاع از مدیرمسئول روزنامه اقتصاد پویا اخذ شد و قرار است دادگاه به زودی رأی خود را در این پرونده صادر کند.

صبح امروز همچنین دادگاه هفته نامه ماهین به مدیر مسئولی سیداحمد حسینی ماهینی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در این جلسه اتهامات مدیر مسئول ماهین " نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" دایر بر شکایت دانشگاه آزاد اعلام شد و سپس حسینی ماهینی در جایگاه قرار گرفت و ضمن بیان دفاعیات خود، صدور حکم برائت از سوی دادگاه را خواستار شد.

در این جلسه همچنین آخرین دفاع از مدیرمسئول نشریه ماهین اخذ شد و قرار دادگاه رأی خود را در این پرونده صادر کند.

صبح امروز قرار بود دادگاه روزنامه "مردمسالاری" و نشریه "دیروز، امروز، فردا" در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شود که این جلسه به علت حاضر نشدن مدیران مسئول این دو نشریه تجدید وقت شد.