به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری یازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد هیئت بازبینی از روز 14 اسفند طی سه روز به ارزیابی آثار رسیده به این بخش میپردازند که به صورت لوح فشرده ارسال شده است.
در بخش مسابقه نمایشنامهخوانی 90 اثر مورد بازبینی قرار میگیرند و از این میان 15 تا 20 اثر برای اجرا در جشنواره بینالمللی انتخاب خواهند شد. دبیرخانه تئاتر دانشگاهی ایران اثر برتر این بخش را برای اجرای عموم در سال آینده معرفی میکند.
محمودرضا رحیمی، افشین خورشید باختری و مهدی گلیج به عنوان هیئت بازبینی مسابقه نمایشنامهخوانی جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری یازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران اعلام کرد هیئت بازبینی از روز 14 اسفند طی سه روز به ارزیابی آثار رسیده به این بخش میپردازند که به صورت لوح فشرده ارسال شده است.
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