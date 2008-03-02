برگزاری شهرآورد بسکتبال برای تصاحب جام قهرمانی /جای آیدین خالی است

به گزارش خبرنگار مهر ، فینال لیگ 86 بسکتبال به دلیل داشتن ویژگی های خاص و بارز متفاوت از سالهای گذشته برگزار خواهد شد. جای خالی مرحوم " آیدین نیکخواه بهرامی " در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور بیش از هر موضوع دیگری دیدارهای فینال را تحت الشعاع قرار داده است.

آیدین از بهترین های تیم ملی و صبا باتری بود، نقش وی در کسب مجوز المپیک 2008 پکن و جام باشگاه های آسیا ( اردیبهشت ماه 86) غیر قابل انکار است. با این حال خصوصیات معنوی واخلاقی وی بیش از مسائل فنی مورد توجه اطرافیانش قرار داشت.

ممکن است برگزاری فینال سمبلیک و به دنبال آن معرفی آیدین به عنوان قهرمان واقعی عملی نشود اما بدون شک دیدارهای فینال تحت الشعاع این مسئله پیگیری خواهند شد چرا که روح حقیقی ورزش با معنویات پیش از هر مسئله دیگری حتی مادیات آمیخته است.

آیدین سال گذشته با صباباتری در مرحله فینال مسابقات لیگ برتر حاضر شد، پس امسال باید به هر طریقی و با اجرای هر برنامه ای جای خالی وی را که هم اینک در کنارمان نیست سبز نگاه داریم.

مصطفی هاشمی و مهران شاهین طبع برای چندمین بار در فینال مسابقات لیگ برتر رو در روی هم قرار می گیرند، البته این برای نخستین بار است که هاشمی در راس کادر فنی مهرام به این مرحله از مسابقات رسیده است.

شاهین طبع در اکثر مواقع به عنوان سکاندار صبا باتری مقابل مصطفی هاشمی قرار گرفته در حالی که سرمربی فعلی تیم مهرام نقش هدایت گر تیمی هایی چون صنام تهران و پتروشیمی بندرامام را عهده دار بوده است.

سال گذشته هم مصطفی هاشمی با تیم پتروشیمی در فینال مسابقات به شاهین طبع و صبا باتری برخورد که البته هاشمی و بازیکنانش نتوانستند قدرت حریف خود را خنثی کنند و در نهایت هم جام قهرمانی را واگذار کردند، البته آنها در فصل جاری تاکنون دو بار شکست در فینال فصل گذشته را جبران کرده اند.

هاشمی در فصل جاری پس از برعهده گرفتن سرمربیگری تیم مهرام بسیاری از بازیکنان تیم سابقش (پتروشیمی) را به خدمت گرفت و با تقویت آنها و جذب نیروهای دیگر، توانست برنده هر دو شهرآورد مرحله رفت و برگشت مسابقات لیگ برتر مقابل صباباتری باشد که اهمیت آن به اندازه دربی فوتبال بین پرسپولیس واستقلال است.

و این بار در فینالی کم سابقه، سومین شهرآورد در طول یک دوره مسابقات برگزار خواهد شد که البته در خوشبینانه ترین حالت به چهارمین بار هم می رسد چرا که فینال مسابقات لیگ برتر به صورت دو از سه برگزار می شود و دو تیم مهرام و صبا باتری به غیر از بازی فردا حداقل باید در یک میدان دیگر هم رو در روی هم قرار بگیرند.

اگر هر یک از این بازیها یک برنده متفاوت داشته باشد کار دو تیم به بازی سوم در فینال و دیدار پنجم در کل مسابقات امسال کشیده می شود.

در هر صورت فینال مسابقات با حداقل 2 بازی و حداکثر 3 بازی به پایان می رسد، آنچه مهم است این که این رقابت ها به هر شکل و شیوه ای که برگزار می شود باید جوی سالم داشته باشد نه اینکه مثل سال گذشته بجز مرگ شاهد هر اتفاق ریز و درشت تاسف بار دیگری در مرحله فینال باشیم.

دیدارهای مرحله فینال مسابقات بسکتبال باشگاه های کشور از فردا آغار می شود ضمن اینکه دیدار مرحله رده بندی این بازی ها بین دو تیم ذوب آهن اصفهان و کاوه تهران نیز همزمان با دیدارهای فینال برگزار می شود.

برنامه کامل بازیها به این شرح است:

دوشنبه - 13/12/86

* مهرام تهران - صباباتری تهران، ساعت 18، تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی

* کاوه تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی

- دیدارهای دوم مرحله فینال و رده بندی روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.