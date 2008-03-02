تفکر نوین ایران از دین باعث افزایش گرایش مردم جهان به اسلام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی، ظهر امروز در جمع مسئولان سربیشه پیروزی ها و توفیقات به دست آمده در ایران را نشات گرفته از آموزه های عاشورایی دانست و اظهار داشت: ‌در حال حاضر کشور ایران مطابق برنامه چشم انداز توسعه به فن آوری های بسیار چشمگیری دست یافته که تصرف بر سامانه دفاع موشکی و پرتاب سامانه فضا پیمای سفیر در علوم دفاعی بخشی از آن به شمار می رود.

وی طراحی و ساخت سازه های فراسنگین دریایی و شناورهای عظیم، استخراج معادن زیرزمینی، ‌درمان بیماریهای صعب العلاج با استفاده از فناوریهای نانوتکنولوژی و ... را از دیگر نمونه های بروز یک جهش عظیم در کشور دانست.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به گزارش اخیر البرادعی مبنی بر عدم هیچ گونه انحراف در فعالیتهای هسته ای ایران عنوان کرد: این گزارش حقانیت ایران در تاریخ سازمان ملل برای همیشه به ثبت رساند.

به گفته استاندار خراسان جنوبی ‌این در حالیست که امروز مهمترین چالش کلیسا اقبال عمومی ملتهای سراسر دنیا به اسلام است.