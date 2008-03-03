  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۵۴

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در مشهد تشکیل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد از تشکیل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در این شهرستان خبر داد.

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و تقویت نویسندگان کودک و نوجوان، این انجمن با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: کارگاه های آموزشی، جلسات نقد و بررسی و میزگردهای تحلیلی در حوزه کودک و نوجوانان از جمله برنامه های این انجمن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد خاطرنشان کرد: هیئت موسس این انجمن در مرحله ثبت انجمن به صورت قانونی هستند، که با ثبت آن و تشکیل مجمع عمومی این انجمن فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 648405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها