انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در مشهد تشکیل می شود

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی و تقویت نویسندگان کودک و نوجوان، این انجمن با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: کارگاه های آموزشی، جلسات نقد و بررسی و میزگردهای تحلیلی در حوزه کودک و نوجوانان از جمله برنامه های این انجمن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد خاطرنشان کرد: هیئت موسس این انجمن در مرحله ثبت انجمن به صورت قانونی هستند، که با ثبت آن و تشکیل مجمع عمومی این انجمن فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.