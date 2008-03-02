گروگان گیری در کشور 22 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار حسین ذوالفقاری، صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان تهران اظهار داشت: در سال 86 گروگان گیری 22 درصد، قتل 13 درصد و سرقتهای توام با آزار و اذیت و سرقتهای مسلحانه هفت درصد کاهش داشته است این در حالی است که تعداد جرائم نیز در این سال تورم داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش کشف مواد مخدر نیز نیروی انتظامی کشور 50 درصد رشد کشفیات داشته است.

این مسئول بیان داشت: با توجه به وضعیت جهانی و منطقه ای در بحث امنیتی در سال 86 کار نیروی انتظامی بسیار سنگین تر شده بود که خوشبختانه نیروی انتظامی توانست موفقیت هایی در این زمینه کسب کند.

وی یادآور شد: تبعات اتفاقاتی که در کشورهای همسایه رخ می دهد تنها مربوط به مرزهای کشور نیست بلکه بسیاری از پدیده ها که خارج از کشور برنامه ریزی می شود به منظور تحت تاثیر قرار دادن اقشار مختلف جامعه است و فشارهای سیاسی - اقتصادی یک سال گذشته نمونه بارزی ار این امر است.

سردار ذوالفقاری ادامه داد: دشمنان در سال گذشته طوری تبلیغات کرده بودند که رسانه های همسایه نیز جنگ نظامی در ایران را به مردم اطلاع دادند و در خصوص مسائل مذهبی و قومی نیز تحریکاتی را داشتند که به موفقیت دست نیافتند.

این مسئول تاکید کرد: حجمه تهدیدات خارجی به منظور سلب امنیت داخلی ایران در سال 86 بسیار زیاد بوده است اما می توان گفت ویژگی های مثبتی در ایران و در بین هموطنان وجود دارد که آسیبهای ناشی از این تهدیدات را کاهش می دهد.