پیشرفت 60 درصدی ساخت راه آهن اصفهان - شیراز

حسین تهرانی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: تاکنون 30 درصد از بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه ساخت راه آهن اصفهان - شیراز تامین شده است.

وی تصریح کرد: در مجموع طرحهای راه آهن این شرکت 350 میلیارد تومان تعهد به پیمانکاران داده ایم که 150 میلیارد تومان آن به طرح راه آهن اصفهان ، شیراز مربوط می شود.

وی ادامه داد: امیدواریم از محل قانون مدیریت مصرف سوخت برای سال آینده ، بودجه مناسبی به این طرح تخصیص یابد، تا اجرای پروژه راه آهن اصفهان - شیراز بتواند اهداف مورد نظر رئیس جمهور در بخش حمل و نقل ریلی را تامین کند.

تهرانی میزبان اعتبار تخصیص یافته به این پروژه را از ابتدای اجرا تاکنون 95 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: چنانچه از محل بودجه 1800 میلیارد تومانی وزارت راه و ترابری در بخش عمرانی نیز بودجه ای به پروژه اصفهان - شیراز تخصیص یابد، اجرای این پروژه مطابق زمانبندی آن به پایان خواهد رسید.