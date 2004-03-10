مارمولك هنوز اكران نشده است

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر " در سر در برخي از سينما هاي تهران تابلو تبليغاتي فيلم مامورلك نصب شده است . برخي از مردم گمان مي كردند با نصب اين تابلو ها ، اكران آخرين ساخته كمال تبريزي درسينما ها آغاز شده است. اين گمان از آنجا قوت گرفت كه برخي از سينماها با نصب پارچه هايي خبر پيش فروش اين فيلم را داده بودند .اين خبرطي روز گذشته باعث ازدحام مردم در روبروي سينماهاي نمايش دهنده اين فيلم شده بود.

مدير يكي از سينماهاي نمايش دهنده فيلم سينمايي مامورلك در گفت و گو با خبرنگار سينمايي " مهر " تاكيد كرد: از صبح امروز كه تابلو فيلم مارمولك در سر در سينما نصب شده است تعداد قابل ملاحظه اي از مردم براي ديدن فيلم مراجعه كرده اند كه ما به آنها گفته ايم ؛ فقط بليط پيش فروش مي كنيم.

وي افزود : البته نصب تابلوي فيلم بر سردر سينما در آستانه اكران فيلم ها ، متعارف است. اما با توجه به پيش بيني استقبال مخاطبان از مارمولك اين مسئله زودتر از اكران فيلم رخ داد. فيلم مارمولك روز 28 اسفند در سينماها اكران خواهد شد.