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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

نمایشگاه آثار سفالگری "هزاران ذره" در مشهد برپا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دومین نمایشگاه گروهی آثار سفال و سرامیک انجمن سفالگران خراسان رضوی و آذربایجان غربی با عنوان "هزاران ذره" در محل نگارخانه رضوان مشهد گشایش یافت.

نسرین ملازم، مسئول بر پایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این نمایشگاه 450 قطعه اثر سفال و سرامیک در قالب نقش برجسته، حجم، ظروف مصرفی و دکوراتیف، بشقابهای لعابی، تابلوهای نقش برجسته، آبتوری، آبجوری از آثار 43 نفر از هنرمندان شامل 23 هنرمند خراسان رضوی و 20 هنرمند سفالگر تبریزی به نمایش در آمده است.

وی احیا سفالگری در خراسان رضوی، ارتقا دانش فنی، آشنایی با تاریخچه سفال ایران، آشنا کردن مصرف کننده با سفال بومی و ایرانی، انتقال تجربیات غنی و ایجاد فرصتهای مهم شغلی را از اهداف بر پایی این نمایشگاه عنوان کرد.

ملازم خاطرنشان کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه آثاری در حضور بینندگان توسط هنرمندان سفالگر این دو استان خلق و ایجاد خواهد شد.

این نمایشگاه تا 16 اسفند ماه جاری در محل نگارخانه رضوان مشهد وابسته به مرکز آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی صبح و بعد از ظهر برای بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 648410

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