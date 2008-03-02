ضوابط پذیرش شرکتها در بورس تغییر می کند

علی رحمانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که چرا اکثر فعالان بورس نفت، کارگزاران فلزات و کشاورزی هستند، گفت: بورس نفت جزئی از بورس کالا است. بورس بین المللی نفت نیز هنوز راه اندازی نشده و ممکن است در آن زمان، این بورس کارگزاران خود را داشته باشد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هم اکنون به فعالان بورس کالا مجوز فعالیت در بورس نفت داده شده است، بر مشخص شدن چشم انداز بورس نفت و ایجاد جذابیت برای آن به منظور جذب کارگزاران و سرمایه گذاران برای فعالیت در آن تاکید کرد و افزود: در این زمان است که کم یا زیاد بودن کارگزاران بورس نفت مشخص می شود.

وی از انجام سرمایه گذاری های سنگین کارگزاری ها در بورس نفت خبرداد و و بر استفاده از ظرفیتها و پتانسلهای سرمایه گذاران در این بورس تاکید کرد.

رحمانی گفت: برای جذب شرکتهای نفت و پتروشیمی به بورس نفت، خوشبختانه قانون وجود دارد و این در حالی است که شرکت بورس و اوراق بهادار در حال تغییر ضوابط پذیرش شرکتها در بورس است.

وی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که یکی از ضوابط پذیرش بورس این موضوع شود که اگر بازار رسمی یا بورس وجود دارد، هر شرکتی که خواهان ورود به بورس است، محصول خود را در آن عرضه نماید.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: این امر به دلیل شفاف بودن حسابها، فروش سهام و رعایت حقوق سهامداران است، زیرا زمانیکه سهامدار عمده است، قیمت کمتری به او اختصاص می یابد و این موضوع به ضرر سهامدار جزء است و این موضوع اساسی توسط بورس پیگیری می شود.