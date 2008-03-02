مجلس مقتدر، مردمی و کارآمد شعار جمعیت ایثارگران / برنامه جبهه‌ متحداصولگرایان درمجلس هشتم نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و عضوجبهه متحد اصولگرایان در دومین نشست خبری این جمعیت که پیش از ظهر امروز برگزار شد ، اظهار داشت: جهت گیری وحدت گرایانه اصولگرایان در حال پیشروی است و امید زیادی به ارائه لیست واحد از سوی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم داریم.

وی افزود: خوشبختانه زمینه برای انسجام و ائتلاف میان گروه های اصولگرا وجود دارد و ما نیز تا آخرین لحظه برای رسیدن به لیستی واحد تلاش خواهیم کرد چرا که طبیعت حوزه اصولگرایی عدم فاصله گیری از یکدیگر است و باید دامنه فعالیت های سیاسی بر این اساس بر معیار اصولگرایی استوار باشد.

عضو گروه 6+5 جبهه متحد در پاسخ به سئوالی درباره ارائه فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان وجایگزینی های صورت گرفته تصریح کرد: مذاکرات زیادی در حال انجام است و تلاش می شود که پس از جمع بندی نهایی لیست به صورت رسمی از طریق مراجع رسمی جبهه متحد اعلام گردد.

فدایی تاکید کرد: لیست های کنونی که با نام جبهه متحد اصولگرایان در برخی رسانه ها اعلام می شود صرفا گمانه زنی است.

عضو جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به مذاکرات گروه های اصولگرا ادامه داد: در چند روز گذشته مذاکرات فشرده و خوبی برای رسیدن به لیست واحد صورت گرفته چرا که مردم از جریان اصولگرایی انتظار دارند با وحدت رویه با انتخابات مجلس هشتم حضور یابند.

وی با اشاره به جایگزینی غفوری فرد به جای ابوالحسن نواب در لیست جبهه متحد اصولگرایان، گفت: پس از انصراف آقای نواب حسن غفوری فرد به عنوان جایگزین وی در لیست جبهه متحد اصولگرایان در تهران انتخاب شد.

فدایی با بیان اینکه مسئله حجت الاسلام ثمری نیز درباره انصراف حضور در انتخابات امروز مشخص خواهد شد، تصریح کرد: جبهه متحد اصولگرایان تا روز دوشنبه به نتایج روشنی درباره لیست نهایی خود در تهران خواهد رسید. وی با اشاره به آخرین نشست خبری اعضای شورای اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، اظهار داشت: روز سه شنبه آخرین مواضع این جبهه و همچنین لیست نهایی ما به صورت رسمی در نشست خبری اعلام خواهد شد.

عضو جبهه متحد اصولگرایان در خصوص سخنان رئیس جمهور و الهام درباره بودجه سال 87، گفت: بیان مسائلی که باعث ایجاد مشکل در اردوگاه اصولگرایان شود، را در حال حاضر به صلاح نمی دانیم چرا که در حوزه مباحث اقتصادی ممکن است دیدگاه های مختلفی مطرح شود.

فدایی افزود: مسیر فعالیت های مجلس هفتم ودیدگاه های آن به طور کامل برای مردم روشن و تبیین شده است.وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از میزان سفرهای خارجی نمایندگان مجلس هفتم پرسیده بود، چنین پاسخ داد: بنده به دلیل اینکه اعضای کمیسیون اصل 90 در هیچ سفر خارجی حضور نداشتند سفری به خارج از کشور در طی دوره نمایندگی ام نداشتم.

دبیرکل جمعیت ایثارگران اضافه کرد: ازمیزان سفرهای خارجی سایر نمایندگان مجلس هفتم نیز بنده اطلاعی ندارم.وی در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی اعضای لیست جبهه متحد اصولگرایان برای ورود خادم، غفوری فرد و مظفر به لیست این جبهه گفت: منهای مصادیق نمی توان پیش بینی کرد که چه کسانی وارد لیست خواهند شد و چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: آنچه در حال حاضر برای اصولگرایان اهمیت دارد این است که اصل تفاهم برای ارائه فهرستی واحد در انتخابات مجلس هشتم صورت گرفته است.

عضو جبهه متحد اصولگرایان درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره تعیین سرلیست این جبهه درانتخابات مجلس هشتم با اشاره به آغاز این رایزنی ها از روز شنبه گفت: با رایزنیها و تلاش هایی که صورت گرفت آقای حداد عادل به عنوان چهره ای شاخص و شناخته شده سرلیست جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

فدایی افزود: همه گروه های سیاسی در انتخابات سعی می کنند وجه تمایز خود را برای تصمیم گیری افکار عمومی نسبت به سایر گروه ها مشخص کنند که این امر ممکن است از جهات مختلف بروز و ظهور پیدا کند که یکی از آنها انتخاب سرلیست شناخته شده و شایسته است.

در ادامه این نشست مجتبی شاکری مسئول کمیته سیاسی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی شعار اصلی این جمعیت در انتخابات آتی را مجلسی مقتدر، مردمی و کارآمد عنوان کرد.

وی ادامه داد: در انتخابات تنها توجه به مجموعه ها وفهرست ها و افراد کافی نیست چرا که باید دید گروه ها چقدر بر اساس آرمان های انقلاب گام بر می دارند و چگونه می توانند تحلیل خود را از شرایط موجود به عرصه عمل بکشانند.

دراین نشست همچنین الیاس نادران مسئول کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران با اشاره به تنظیم برنامه های این جمعیت برای مجلس هشتم، گفت: یکی از گروه های سیاسی اصولگرایی که بیشترین نقش را در تدوین برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم ایفا کرد، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است.

نادران افزود: برنامه های تنظیمی جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس آینده در 4 حوزه اقتصادی-علمی، فن آوری-فرهنگی، اجتماعی- سیاسی تنظیم شده که در قالب 16 محور آمده است.

وی با اشاره به سفرهای خارجی خود در طی نمایندگی اش اظهار داشت: بنده تنها در دو سفر خارجی به کشورهای مالزی و سنگاپور حضور داشتم که هر دوی این سفرها جزء سفرهای تخصصی مسئولیتم درمجلس بوده است.

مسئول کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در پایان با اشاره به کارنامه موفق مجلس هفتم در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطر نشان کرد: این مجلس بیشترین تلاش را برای سلب زمینه های تکثیر ثروت در دست افراد خاص انجام داد و تلاش کرد تا امنیت سرمایه گذاری را در کشور افزایش دهد.