ساماندهی شهریه دانشگاهها به سال87 موکول شد

دکتر ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث ساماندهی شهریه به دنبال عدم رضایت برخی از دانشجویان از افزایش شهریه دانشگاههای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح شد که بر اساس آن شهریه متناسب با امکانات رفاهی، فضای فیزیکی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهها درنظر گرفته می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تصویب این طرح مجوزی برای برخی دانشگاهها ایجاد نمی کند که شهریه های خود را بنا بر امکاناتشان افزایش دهند.

وی افزود: هدف از تصویب این طرح کاهش و ساماندهی شهریه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور است.