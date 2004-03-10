اردوغان از اتحاديه اروپا انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه، وي پس از ملاقات با برايان كوهن همتاي ايرلندي خود، ضمن ارزيابي موضوع قبرس گفت: ما درحال گذر از يك مرحله حساس هستيم اتحاديه اروپا بايد در برابر ما قاطع تر و مصمم تر باشد. در غيراين صورت مذاكرات به طور موفقيت آميز پيش نخواهد رفت.

به نوشته زمان، نخست وزير ايرلند نيز متذكر شد كه اتحاديه اروپا بايد بيتشرين تلاش خود را به كار گيرد تا موضوع كشورهاي تركيه و قبرس به طور مسالمت آميز حل و فصل شود.