نمونه گیری از برترین های اسلحه اپه / نمایندگان کشورمان تست دوپینگ دادند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در پایان رقابت های شمشیربازی قهرمانی کلاس A جوانان جهان در اسلحه اپه، ازدو نماینده کشومان و یک بازیکن ترک که قهرمانان این رشته شده بودند، نمونه گیری شد.

"باریس باداوغلو" از ترکیه به همراه احمد قاضی عسگر صاحبان مدال های طلا و نقره رقابت های اسلحه اپه بودند که از آنها نمونه گیری شد.

همچنین محمد رحیمی که همراه با آراس جمشیدی مدال برنز این مسابقات در اسلحه اپه را به دست آورده بود نیز مورد آزمایش دوپینگ قرار گرفت.

شنبه شب نمایندگان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از نفرات برتر اسلحه فلوره نمونه گیری کرده بودند.

نهمین دوره رقابت های شمشیربازی جام جهانی جوانان کلاس A پسران همراه با سومین دوره مسابقات بین المللی بانوان از روز گذشته در یزد آغاز شد. رقابت های اسلحه فلوره شنبه شب با شناخت نفرات برتر خود به اتمام رسید و دیدارهای اسلحه سابر نیز فردا برگزار می شود.