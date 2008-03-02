امنیت محله محوری در الویت کار پلیس استان تهران قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار علیرضا اکبرشاهی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی استان تهران اظهار داشت: استان تهران با گستره 16 هزار و 220 کیلومتر مربع در همسایگی استانهای مازندران، قزوین، مرکزی، قم و سمنان قرار داشته و بیش از شش میلیون و 200 هزار نفر جمعیت ثابت و روزانه بیش از یک میلیون جمعیت شناور دارد.

وی افزود: رشد هشت درصدی جمعیت این استان و وجود شهرکهای اقماری مختلف و حاشیه نشینی، وجود ندامتگاه ها و زندان های متعدد، سکونت اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در استان تهران باعث وجود برخی از معضلات خاص در استان شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: الویتهای نیروی انتظامی استان تهران بحث امنیت انتظامی، مباحث ترافیکی، مسائل اجتماعی مانند برخورد با شرارت ها، مبارزه با قاچاقچیان خواهد بود و از سال آینده بحث امنیت محله محوری در استان تهران اجرایی می شود.

سردار اکبرشاهی که پیش از این به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان یزد فعالیت می کرد، ادامه داد: در حالی که آمادگی کامل به منظور انتقال یافتن به استان تهران را نداشتم اما بر اساس وظیفه از امروز مسئولیت فرماندهی انتظامی این استان را برعهده گرفته و تا آخرین لحظه با تمام قوا در جهت حفظ امنیت استان تلاش خواهم کرد.