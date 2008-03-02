به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سرمست دبیر برگزاری نخستین جشنواره برترین های صنعت گردشگری ایران با اعلام این مطلب گفت: این جشنواره در چهار گروه اصلی صنعت مهمان یاری ، جاذبه ها و رویدادها ، صنعت گشت و سفر و نهادهای حامی و پشتیبان در راهبری گردشگری ( صنایع وابسته ) در سطح ملی برگزار می شود.

وی با اشاره به تجربه های جهانی در این خصوص افزود: طی 50 سال گذشته بسیاری از کشورهای گردشگر پذیر با برگزاری جشنواره " برترین های صنعت گردشگری، موفق به ارتقاء سطح کیفی و کمی ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی شدند. به طوری که این کشورها امروزه جزء برترین های گردشگری در سطح بین المللی محسوب می شوند.

سرمست با تاکید بر اینکه داوری این جشنواره توسط نخبگان این رشته انجام خواهند شد ، خاطرنشان کرد: داوری این جشنواره فرایندی علمی است که از سوی کارشناسان مجرب صنعت گردشگری و با مقبولیت سازمان های مردم نهاد و به منظور ارزیابی فعالیت یا موفقیت یک فرد یا یک طرح به شیوه ای قابل استناد انجام خواهد شد.

وی افزود: هیئت داوران متشکل از مدرسان ، مربیان و پژوهشگران گردشگری و همچنین نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد گردشگری ، مدیران و کارشناسان نهادهای راهبری توسعه است.

دبیربرگزاری نخستین جشنواره برترین های صنعت گردشگری ایران در خصوص سایر برنامه های این جشنواره گفت: همزمان با برگزاری جشنواره برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت گردشگری نیز فرصت دیگری را برای فعالان این صنعت فراهم می کند تا به ایجاد ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با متولیان بخش دولتی و خصوصی و مخاطبان اصلی خود، یعنی " گردشگران " بپردازند.

لازم به ذکر است ، نخستین جشنواره برترین های صنعت گردشگری ایران از 25 تا 27 تیر 1387 در تهران برگزار می شود.