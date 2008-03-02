سرویس "ویرایش وب" گوگل مایکروسافت را به چالش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل در تازه ترین اقدام خود در ارتقای موقعیت این موتور جستجو در بازار محصولات ویژه شبکه یک ابزار ویرایش وب را عرضه کرده و به این ترتیب مایکروسافت را به چالش جدیدی کشیده است.

این ابزار ویرایش وب که "گوگل سایتس" (Google Sites) نام دارد، به کاربر این امکان را می دهد که به راحتی "ویترین اینترنتی" و یا فضای وب ویژه خود را تنها با چند کلیک ساده ایجاد کند و اطلاعات خود را در این فضای اینترنتی به اشتراک بگذارد.

در این خصوص "دیو گیروارد"، مدیر ارشد بخش توسعه این برنامه جانبی جدید توضیح داد: "از ویژگیهای این ابزار ویرایش صفحه وب این است که کاربر تنها با چند کلیک و بدون نیاز به آشنایی با زبان وب نویسی Html می تواند ساختارها و گرافیک سایت خود را تغییر دهد و این صفحه را برخوردار از محتویات متنوعی شامل متنها، گالری عکس، تقویم و فیلمهای "یو تیوب" کند."

گوگل که از مدتها قبل در صدد است سلطه تک قطبی مایکروسافت را در بخش نرم افزار بشکند، با عرضه برنامه کاربردی "گوگل سایتس" که کاملا رایگان بوده و در اختیار تمام کاربران بزرگترین موتور جستجوی دنیا قرار دارد، شرکت بیل گیتس را به چالش جدیدی فراخوانده است.