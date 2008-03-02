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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

جلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد فردا برگزار می‌شود

جلسه ملاقات مردمی رئیس سازمان ثبت اسناد فردا برگزار می‌شود

چهل و چهارمین جلسه ملاقات مردمی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری روز سه شنبه 14 اسفندماه از ساعت 8 صبح برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این جلسات که سه شنبه های هر هفته از ساعت 8 صبح و بدون وقت قبلی در محل سالن ملاقاتهای مردمی این سازمان برگزار می شود، حسینعلی امیری به همراه معاونان و مدیران کل ستادی از نزدیک به درخواستها ومسائل مراجعه کنندگان رسیدگی می کنند.

شایان ذکر است این جلسات در راستای سیاستهای توسعه قضایی آیت الله هاشمی شاهرودی، تکریم ارباب رجوع، حقوق شهروندی و کمک به تعمیم و گسترش بهداشت حقوقی برگزار می شود.

براساس این گزارش متقاضیان حضور در این جلسات می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه ارتباطات مردمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شماره تماس 66709330 تماس حاصل فرمایند.

کد مطلب 648441

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