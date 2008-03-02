مسئولان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در 1888 حضور می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای جلسات ارتباط مستقیم مردم و مدیران ارشد شهرداری تهران از طریق تلفن 1888، مسئولان معاونت شهرسازی و معماری با حضور در این مرکز به درخواست شهروندان رسیدگی می کنند.

بر اساس این گزارش، صدور پروانه ساختمانی و پایانکار، تغییر کاربری، تخلفات مربوط به ساخت و ساز و اجرای آرای کمسیون های ماده صد از جمله مواردی است که در این جلسه دو ساعته توسط مسئولان حاضر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

از ابتدای راه اندازی مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران تا کنون، 403 پیام مربوط به این معاونت ثبت شده و در چرخه رسیدگی قرار گرفته که 43 درصد آن به انتقاد، 32 درصد به پیشنهاد، 21 درصد به شکایت و 4 درصد به تقدیر شهروندان از برنامه ها و عمکرد این معاونت اختصاص داشته است.

بر اساس این آمار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به 87 درصد از این درخواست ها رسیدگی کرده و کار رسیدگی به مابقی این درخواست ها در دستور کار این معاونت قرار دارد.

شهروندان تهرانی می توانند برای طرح دیدگاه ها و درخواست های خود با مسئولان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، صبح روز دوشنبه 13 اسفند ماه جاری با تلفن 1888 تماس بگیرند.