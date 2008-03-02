  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۹

در حرکتی نمادین؛

400 سالمند تهرانی درخت می کارند

400 سالمند تهرانی درخت می کارند

400 نفر از سالمندان تهرانی همزمان با روز درخت کاری در یک حرکت نمادین فرهنگی با عنوان " آیه های سبز " در بوستان جنگلی سرخه حصار درخت می کارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، 400 نفر از اعضای کانون جهان دیدگان شهر تهران برای کاشت نهال در بخشی از سرخه حصار گردهم می آیند .

در این گردهمایی که جمعی از مسئولان و مدیران شهری حضور دارند یکی از کارشناسان محیط زیست در مورد ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست شهری  و نقش شهروندان در آن سخنرانی خواهد کرد .

بر اساس این گزارش ، چهارمین دوره مراسم درخت کاری فرهنگ سرای سالمند با مشارکت شهرداری منطقه 13 و با هدف ترویج فرهنگ کاشت ، حفظ و حراست از درختان 14 اسفند از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود .

علاقه مندان برای آگاهی بیشتر می توانند با تلفن 33358688 تماس بگیرند .

 

کد مطلب 648443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها