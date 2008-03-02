400 سالمند تهرانی درخت می کارند

به گزارش خبرگزاری مهر، 400 نفر از اعضای کانون جهان دیدگان شهر تهران برای کاشت نهال در بخشی از سرخه حصار گردهم می آیند .

در این گردهمایی که جمعی از مسئولان و مدیران شهری حضور دارند یکی از کارشناسان محیط زیست در مورد ترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست شهری و نقش شهروندان در آن سخنرانی خواهد کرد .

بر اساس این گزارش ، چهارمین دوره مراسم درخت کاری فرهنگ سرای سالمند با مشارکت شهرداری منطقه 13 و با هدف ترویج فرهنگ کاشت ، حفظ و حراست از درختان 14 اسفند از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود .

علاقه مندان برای آگاهی بیشتر می توانند با تلفن 33358688 تماس بگیرند .



