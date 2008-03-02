نخستین نشست مرکز 1888 و شورایاران محلات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی واجتماعی مرکز نظارت همگانی شهرداری 1888 اعلام کرد: این نشست به منظوربهره مندی از نظرات و دیدگاه های شورایاری های محلات شهر تهران وتشریح اهداف و ماموریت های این مرکز برای آنان ، 14 اسفندماه جاری در تالار ایران زمین برگزار می شود.

براساس این گزارش توسعه و نهادینه سازی نظارت همگانی در کلانشهر تهران نیازمند تبیین مفهوم آن در بین شهروندان است وباتوجه به اهداف تاسیس مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران توجه به ظرفیت های موجود در ناحیه ها و محلات شهر تهران می توانند دراهکار مناسبی برای افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری باشد.

