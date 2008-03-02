به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، با بیان این که قنات ها میراث ملی و فرهنگی کشور هستند گفت : تداوم تمدن چند ساله ایران در یک اکوسیستم خشک ونیمه خشک مدیون وجود سامانه ای از قنات ها بوده است ، اما گسترش شهرها و تاکید بر استفاده از آب شرب قنات ها رونق این سامانه را از بین برد لایروبی قنات ها کم تر مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به کاربردهای مختلف قنات ها افزود : در بحث گسترش فضای سبز با کمبود منابع آب روبرو هستیم و در صورت احیا شدن قنات ها امکان بهره برداری از یک میلیون و صد متر مکعب آب ، برای آبیاری فضاهای سبز وجود دارد که این کار در اراضی عباس آباد و اتوبان مدرس در حال انجام است .

حیدر زاده بی توجهی به قنات ها را تبدیل فرصت به تهدید دانست و اظهار کرد : ما همیشه به قنات ها به عنوان یک فرصت نگاه می کنیم ولی به دلیل بی توجهی به آن ها این فرصت به تهدید تبدیل شده است و نادیده گرفتن حریم قنات ها موجب بروز مشکلات جدی در ساخت و سازهای شهری شده است .

به گفته وی نبود شبکه فاضلاب شهری از خطرهای جدی است که قنات های تهران را تهدید می کند تا آنجا که آب بعضی از این قنات ها حتی مناسب آب یاری فضا های سبز هم نیست.

مشاور شهردار در امور محیط زیست با اشاره به استفاده های نامناسب از سفره های آب زیرزمینی گفت: پایین رفتن سطح آب سفره‌های زیرزمینی از مشکلات جدی حال حاضر ماست ، به شکلی که کارکرد قنات ها در شرق و جنوب شرق تهران به این دلیل از بین رفته است.

وی افزود : درمناطق مرکزی و جنوبی تهران سطح آب قنات ها بیش از حد طبیعی است که ما را با مشکل روبه رو کرده است ، اما قنات های کوهپایه ‌ای سطح آب دهی مناسبی دارند.