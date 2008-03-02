ساعات کار میادین میوه و تره بار در روزهای پایانی سال افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز 25 تا 28 اسفند ماه میادین میوه وتره بار در دو شیفت 8 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 21 بازوشهروندان تهرانی می توانند به این مراکز مراجعه کنند.

همچنین در روز29 اسفند کلیه میادین از ساعت 8 الی 21 باز و فعال هستند.

بر اساس این گزارش تا روز دوم فروردین میادین تعطیل ودر روز سوم وچهارم فقط میادین دوازده گانه به صورت نیمروز از ساعت 8:30الی 13 فعال هستند.

شایان ذکر است ساعات کار کلیه میادین وبازارها از تاریخ 5 فروردین لغایت 11 فروردین صبح ها از ساعت 8 الی 13 وبعداز ظهرها از ساعت 14:30 الی 17 است.

همچنین از تاریخ 14تا پایان فروردین میادین میوه وتره بار از ساعت 8 الی 13 و بعداز ظهر ها از ساعت 15 الی 19:30 باز و آماده ارائه خدمات به شهروندان تهرانی است.