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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

ساعات کار میادین میوه و تره بار در روزهای پایانی سال افزایش می یابد

ساعات کار میادین میوه و تره بار در روزهای پایانی سال افزایش می یابد

میادین میوه وتره بار در روزهای پایانی سال تا ساعت 21 فعال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از روز 25 تا 28  اسفند ماه میادین میوه وتره بار در دو شیفت 8 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 21 بازوشهروندان تهرانی می توانند  به این مراکز مراجعه کنند.

همچنین در روز29 اسفند کلیه میادین از ساعت 8 الی 21 باز و فعال هستند.

بر اساس این گزارش تا روز دوم فروردین میادین تعطیل ودر روز سوم وچهارم فقط میادین دوازده گانه به صورت نیمروز از ساعت 8:30الی 13 فعال هستند.

شایان ذکر است ساعات کار کلیه میادین وبازارها از تاریخ 5 فروردین لغایت 11 فروردین صبح ها از ساعت 8 الی 13 وبعداز ظهرها از ساعت 14:30 الی 17 است.

همچنین از تاریخ 14تا پایان فروردین میادین میوه وتره بار از ساعت 8 الی 13 و بعداز ظهر ها از ساعت 15 الی 19:30 باز و آماده ارائه خدمات به شهروندان تهرانی است.

کد مطلب 648446

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