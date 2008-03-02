اشکالات قانون انتخابات باید برطرف شود / با حضور مردم در انتخابات چشم فتنه کور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو استاندار تهران در جلسه کمیته های تخصصی ستاد انتخابات استان تهران که امروز در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: استان تهران از بعد فرهنگی، امنیتی وسیاسی به خصوص در انتخابات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی افزود: اگر مشکلی در خصوص انتخابات در تهران ایجاد شود، این موضوع در کل کشور تاثیر گذار خواهد بود.

دانشجو با بیان اینکه اشکالاتی درقانون انتخابات وجود دارد، گفت: به عنوان نمونه مدت زمان در بررسی صلاحیت های داوطلبان کلیه استانها و حتی حوزه های انتخابیه ای که شاید سه نفر منتخب برای رقابت در انتخابات داشته باشد با حوزه استان تهران 38 نفر منتخب دارد مساوی است.

استاندار تهران تاکید کرد: ستادهای انتخاباتی درشهرتهران وهمچنین شهرستانها با توجه به حساسیت ها کارها را با برنامه ریزی انجام داده اند وکمترین ایراد دراین خصوص وجود دارد.وی افزود: مجریان انتخابات همگی نشان داده اند که با نشاط و کامل آماده خدمتگزاری در انتخابات هستند.

دانشجو با اشاره به روند تعیین صلاحیت داوطلبان مجلس هشتم، افزود: حتی اگر درصد تایید صلاحیت ها ملاک باشد باید گفت کار هیئت های اجرایی درست بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ملاک عمل ما قانون و امانتداری از آراء مردم است گفت: مردم ایران تمامی مراحل انتخابات را تحت نظر دارند و در استان تهران حساسیت کار بسیار بالا است.

وی با اشاره به پیروزی ایران در موضوع هسته ای، تصریح کرد: دشمن به دنبال فتنه است اما باید با حضور مردم در انتخابات چشم این فتنه را کورکنیم.

استاندارتهران خاطر نشان کرد: مسئولان اجرایی نباید ازبیت المال له یا علیه کاندیداهای انتخابات استفاده کنند، درصورت مشاهده این موارد باید با آنها تذکر داده شود و اگر تذکرات اثری نداشت باید با آنان برخورد شود.