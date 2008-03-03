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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

ستاد استقبال از مسافران نوروزی در اردبیل تشکیل می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: با هدف خدمات رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران نوروزی، ستاد استقبال از مسافران نوروزی در استان اردبیل تشکیل می شود.

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد استقبال از مسافران نوروزی استان زیر نظر مستقیم استانداری و با 12 معاونت و 38 کمیته تا پایان تعطیلات نوروزی فعال خواهد بود.

وی عنوان کرد: این ستاد همچنین با مسئولیت فرمانداران در کلیه شهرستانهای استان نیز تشکیل می شود.

نیکزاد با بیان لزوم تشکیل این ستاد در استان عنوان کرد: پیشینه فرهنگی و موقعیت خاص گردشگری استان ایجاب می کند تا کلیه مراکز خدمات رسان و ادارات ذیربط، خدمات خود را با رفتاری احترام آمیز به گردشگران و مردم ارائه نمایند.

استاندار اردبیل یادآور شد: بر همین مبنا سال گذشته بیش از 5/5 میلیون مسافر و گردشگر داخلی و خارجی از استان اردبیل دیدن کرده اند.

وی با تاکید بر پیش بینی و اتخاذ تدابیر لازم جهت نظافت عمومی شهرهای استان تصریح کرد: در ایام نوروز بر پخت و ارائه نان در اردبیل و سرعین و نحوه رعایت موازین بهداشتی در غذاخوری ها و مراکز خدماتی بین راهی نظارت مستقیم و دقیق صورت خواهد گرفت.

نیکزاد خاطرنشان کرد: شهرداری اردبیل نیز در این راستا طرح خانه تکانی را قبل از حلول سال نو در این شهرستان به مورد اجرا خواهد گذاشت.

کد مطلب 648449

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