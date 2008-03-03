ابراهیم خدایار مدیرمسئول فصلنامه تخصصی نقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از چاپ نخستین شماره آن در روزهای آتی خبر داد و گفت: مطالب نخستین شماره نشریه آماده شده و تا فردا به چاپخانه سپرده می شود اما توزیع آن در فروردین ماه 87 صورت می گیرد.

وی افزود: فصلنامه نقد ادبی منحصراً به موضوع نقد ادبی - کلاسیک و معاصر - می پردازد. جای خالی چنین نشریه ای به ویژه با رویکرد آکادمیک در میان نشریات ادبی احساس می شد.

خدایار با بیان اینکه اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه را 19 تن از اساتید ایرانی و خارجی حوزه ادبیات تشکیل می دهند، گفت: پنج تن از اعضای علمی تحریریه را اساتیدی از کشورهای انگلستان، ترکیه، تاجیکستان و سوریه تشکیل می دهند. در میان اعضای ایرانی تحریریه فصلنامه نیز علاوه بر من، رضا سیدحسنی، سیروس شمیسا، سعید حمیدیان، نصرالله امامی، حسین پاینده، حسن ذوالفقاری، کاووس حسن لی، مریم حسینی، غلامحسین زاده، نیکویی، تسلیمی و انوشیروانی حضور دارند.

وی درباره توزیع بین المللی نشریه نیز گفت: مجوز نشریه ما داخلی است و در شماره های نخستین در سراسر کشور توزیع خواهد شد اما قصد داریم در شماره های بعدی گستره آن را نیز افزایش دهیم و در کشورهای دیگر هم توزیع شود. شماره نخست نشریه در حدود 260 صفحه خواهد بود و در آن 9 مقاله علمی در موضوعات مرتبط با نقد ادبی آمده است.

فصلنامه "نقد ادبی" از پائیز سال گذشته به تعیین خط مشی، اعضا و روند کاری خود پرداخت و در روزهای پایانی سال 85 برای گذراندن مراحل قانونی مربوط به مجوز و امتیاز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفت که سه ماه پیش مجوز چاپ گرفت. صاحب امتیاز این فصلنامه مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و سردبیر آن حسین پاینده است.