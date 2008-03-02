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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۵۴

کریدور علم و فناوری خراسان رضوی ایجاد می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی از تاسیس کریدور علم و فناوری در پارک علم و فناوری این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حسن علم الهدایی، ظهر امروز در نشستی که پس از بازدید هیئت مالزیایی از بخشهای مختلف این پارک برگزار شد، بیان داشت: مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان دارای 70 موسسه فناور است و به عنوان مرکز رشد برتر در میان 50 مرکز رشد کشور در سال 86 شناخته شده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان افزود: این پارک در سال 1381 فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون حدود 30 موسسه فناور نوپا با طی کردن مراحل رشد از این پارک فارغ التحصیل شده اند.

وی استقرار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی را در محل پارک علم و فناوری خراسان از نقاط قوت این پارک دانست و تاکید کرد: این پژوهشکده دارای پنج آزمایشگاه کشاورزی و صنایع غذایی، شیمی، برق و الکترونیک، مکانیک و سرامیک و مواد است که فعالیتهای آن مبتنی بر نیاز و تحقیقات کاربردی است.

وی در خصوص تعاملات بین المللی اظهار داشت: تاکنون فعالیتهای بسیاری برای گسترش تعاملات بین المللی با کشورهای همسایه انجام شده و در سال آینده نیز به منظور تحکیم این مراودات از پارکها و مراکز رشد کشور مالزی بازدید خواهیم داشت.

علم الهدایی پارک علم و فناوری خراسان را عنصری توانمند برای تشکیل کریدور علم و فناوری استان دانست و تصریح کرد: خواهان مشارکت جدی در تاسیس این کریدور هستیم.

پرفسور عبدالرحمان، مدیر اجرایی پروژه کریدور علم و فناوری خراسان رضوی نیز عنوان کرد: کریدور علم و فناوری یک ساختار فیزیکی نیست بلکه ماهیت برنامه ای دارد که برای تاسیس آن باید درک صحیحی از عناصر موجود و استفاده از آنها به منظور توسعه اقتصادی منطقه داشته باشیم.

وی بیان داشت: این کریدور به منظور برقراری ارتباط تحقیقاتی و علمی میان صنایع دانش بنیان و نیازسنجی های صنایع  در مقیاسی بزرگتر در استان تاسیس خواهد شد.

کد مطلب 648453

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