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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۳۶

بیشتر شاخصهای سند چشم انداز 20 ساله در وزارت نیرو در حال تحقق است

زنجان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر نیرو گفت: با اقدامات صورت گرفته، بیشتر شاخصهای اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور در وزارت نیرو در حال محقق شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی‌اکبر مهاجری، بعد از ظهر امروز در جلسه ارتقا و هماهنگی بین مدیران استانی صنعت آب و برق استان زنجان افزود: عملکرد وزارت نیرو مهمترین شاخصه در زمینه توانمندی و توسعه این وزارتخانه در راستای اهداف چشم انداز است.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو در بخش های مختلف با سرعت در تلاش برای تحقق اهداف افق چشم انداز 20 ساله است.

 مهاجری توسعه و پیشرفت کشور را در گرو توسعه زیرساختها دانست و بیان داشت: صنعت آب و برق از جمله زیرساخت‌هایی است که باید همپای دیگر صنایع اساسی و زیربنایی رشد کند.

مشاور وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته بعد از انقلاب در بخش صنعت آب و برق کشور یادآور شد: در حال حاضر بیش ‌از 98 درصد روستاهای کشور از نعمت آب و برق بهره‌مند هستند و در برخی نقاط کشور نیز با توجه به‌ پتانسیل و ظرفیتهای موجود در بخش آب و برق، کارهای انجام‌ نشده زیادی نیز وجود دارد که‌ نیازمند تلاش بیشتر و منابع کافی، است.

مهاجری  دسترسی مردم به ‌مسئولان را از ویژگیهای دولت نهم عنوان کرد و ادامه داد: در این دولت، مسئولان از بالاترین مقام اجرایی کشور تا رده‌های پایین‌تر با سفر به نقاط شهری و روستایی و ارتباط مستقیم با مردم در جریان مسایل و مشکلات آنان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به فعالیت حداقل پنج شرکت تحت پوشش وزارت نیرو شامل آب و فاضلاب روستایی و شهری، آب و برق منطقه‌ای و توزیع در بخش نیروی هر استان، افزود: فعالیت این شرکتها در هر استان برای دستیابی به نتایج بهتر و تحقق اهداف توسعه، انسجام داده می‌شود.

مشاور وزیر نیرو گفت: به‌ همین منظور با تعیین مدیر ارشد بخش نیرو در استانها، مسایل و مشکلات موجود در شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و برق در کار گروه ها بررسی و با رفع موانع موجود، برای اتخاذ تصمیمات نهایی به ستادهای مرکزی منعکس می‌شود.

کد مطلب 648457

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