بیشتر شاخصهای سند چشم انداز 20 ساله در وزارت نیرو در حال تحقق است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی‌اکبر مهاجری، بعد از ظهر امروز در جلسه ارتقا و هماهنگی بین مدیران استانی صنعت آب و برق استان زنجان افزود: عملکرد وزارت نیرو مهمترین شاخصه در زمینه توانمندی و توسعه این وزارتخانه در راستای اهداف چشم انداز است.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو در بخش های مختلف با سرعت در تلاش برای تحقق اهداف افق چشم انداز 20 ساله است.

مهاجری توسعه و پیشرفت کشور را در گرو توسعه زیرساختها دانست و بیان داشت: صنعت آب و برق از جمله زیرساخت‌هایی است که باید همپای دیگر صنایع اساسی و زیربنایی رشد کند.

مشاور وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته بعد از انقلاب در بخش صنعت آب و برق کشور یادآور شد: در حال حاضر بیش ‌از 98 درصد روستاهای کشور از نعمت آب و برق بهره‌مند هستند و در برخی نقاط کشور نیز با توجه به‌ پتانسیل و ظرفیتهای موجود در بخش آب و برق، کارهای انجام‌ نشده زیادی نیز وجود دارد که‌ نیازمند تلاش بیشتر و منابع کافی، است.

مهاجری دسترسی مردم به ‌مسئولان را از ویژگیهای دولت نهم عنوان کرد و ادامه داد: در این دولت، مسئولان از بالاترین مقام اجرایی کشور تا رده‌های پایین‌تر با سفر به نقاط شهری و روستایی و ارتباط مستقیم با مردم در جریان مسایل و مشکلات آنان قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به فعالیت حداقل پنج شرکت تحت پوشش وزارت نیرو شامل آب و فاضلاب روستایی و شهری، آب و برق منطقه‌ای و توزیع در بخش نیروی هر استان، افزود: فعالیت این شرکتها در هر استان برای دستیابی به نتایج بهتر و تحقق اهداف توسعه، انسجام داده می‌شود.

مشاور وزیر نیرو گفت: به‌ همین منظور با تعیین مدیر ارشد بخش نیرو در استانها، مسایل و مشکلات موجود در شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و برق در کار گروه ها بررسی و با رفع موانع موجود، برای اتخاذ تصمیمات نهایی به ستادهای مرکزی منعکس می‌شود.