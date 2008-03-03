رویکرد جدید سازمان صنایع و معادن توجه به ذخائر فلزی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کمال الدین برمک، شب گذشته در ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان زنجان با اشاره به فعالیتهای بخش دولتی و خصوصی در حوزه اکتشافات معدنی اظهار داشت: چاپ و تحویل نقشه های 1/1 استان توسط سازمان زمین شناسی کشور و نقشه های 25/1 بعضی از نقاط استان با استفاده از اعتبارات عمرانی ملی با اعتباری بالغ بر یک هزار و 600 میلیون ریال تاثیر به سزایی در گسترش فعالیتهای معدنی داشته و شاهد حضور گسترده فعالان بخش معدن در استان هستیم.

وی پیشرفت فیزیکی 60 درصدی تهیه نقشه ها 1/1 زنجان و حلب را از دیگر اقدامات دولتی در حوزه اکتشافات معدنی عنوان کرد و افزود: مطالعه، طراحی، برق رسانی و راه سازی برای مجتمع معدنی حاج سیران از محل اعتبارات ایجاد خدمات زیربنایی سازمان توسعه و نوسازی معان ایران ( ایمیدرو ) از دیگر اقدامات است.

وی افزود: کشف ذخائر جدید معدنی خاک صنعتی، سنگ تزئینی، مواد اولیه سیمان، آهن و همچنین مطالعات گسترده برای تامین مواد اولیه کارخانجات سیمان زنجان، سیمان خمسه، سیمان دگرمان درسی (ماهنشان) و شرکت سیمانهای نفت ماهنشان از دیگر اقدامات بخش خصوصی است.

برمک در خصوص عملیات اکتشاف و بهره برداری و احداث واحد فرآوری آهن اظهار داشت: عملیات گسترده ای در سطح استان برای اکتشاف معادن آهن شروع شده به طوری که در حال حاضر 9 معدن فعال آهن و حدود 15 فقره منطقه اکتشافی برای آهن و دو واحد فرآوری آهن در حال احداث و سه واحد دیگر نیز در حال مطالعه برای ایجاد واحد فراوری در دست اقدام است و از محل اعتبارات ایمیدور برای احداث واحد فرآوری آهن در معادن سرخه دیزج و مروارید نیز استفاده شده است.

معاونت معدنی سازمان صنایع و معادن با دعوت از افراد و شرکتهای فعال در حوزه معدن جهت انجام فعالیت در استان خاطرنشان کرد: برای کمک به فارغ التحصیلان جوان رشته زمین شناسی و معدن و همچنین سایر شرکتهای بخش خصوصی تسهیلات بسیار مناسبی از سوی منابع اعتباری موسسه تحقیقات کاربرد مواد معدنی از محل اعتبارات ایمیدور و اعتبارات بنگاه های زودبازده استانی برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات معدنی واگذار می شود.