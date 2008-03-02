به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لجر، میروسلاو ولف استاد الهیات دانشگاه یل آمریکا گفت: باید زمینه مشترکی میان مخالفان تندرو و سازشی جزئی برای رسیدن به توافق وجود داشته باشد. واضح است آنچه به آن تمایلی نداریم مدارا برای رسیدن به تساهل است.

وی که محور سخنرانی خود را از نامه مبتکرانه علمای مسلمان به رهبران مسیحی وام گرفته، گفت: عشقی که الهام بخش آن خداوند است، کلید صلح و گفتگو میان مسلمانان و مسیحیان محسوب می شود. عشقی محبوب‌تر و دوست داشتنی‌‎تر از عشق الهی وجود ندارد.

تلاشهای شخصی ولف در راه گفتگوی ادیان بر تبادل اسناد میان رهبران مسلمان و مسیحی متمرکز شده است. نامه علمای مسلمان به رهبران مسیحی که در ماه اکتبر توسط 138 نفر از رهبران مسلمان امضا شد یکی از نمونه های این اسناد محسوب می شود.

این نامه دو اصل را مورد تأکید قرار داده بود یکی عشق به خدا یکی عشق به همسایه که در اسلام و مسیحیت مشترک است.

تحلیلگران براین باورند که این نامه به دنبال سخنرانی پاپ در دانشگاه رگنزبرگ آلمان و انتقاد وی از اسلام نوشته شده است.

استاد الهیات دانشگاه یل گفت: نامه " کلمه مشترک میان ما و شما" انقلابی بود و مهمترین سند بین ادیان 40 یا 50 سال گذشته پس از شورای واتیکان دوم تلقی می شود که بسیاری از مسیحیان را شگفت زده کرد.

وی یادآور شد تا شش ماه پیش حتی این تصور که میان اسلام و عشق به همسایه ارتباطی وجود داشته باشد تعجب می کردم.

ولف و سه همکار دیگر وی در دانشگاه یل پاسخی را به این نامه آماده کردند که این نامه توسط 300 نفر از علما، کشیشان و رهبران فرقه ای امضا و در ماه نوامبر منتشر شد. برخی از رهبران محافظه کار مسیحی این پاسخ را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشتند که این پاسخ منحصر به فرد الوهیت مسیح را دست کم می گیرد.

این استاد الهیات در این رابطه دو پرسش مطرح کرد یکی این که آیا مسیحیان و مسلمانان درباره یک خدا صحبت می کنند یا درباره یک نوع عشق ابراز نظر می کنند؟

وی در ادامه به مسئله تثلیت در مسیحیت به معنای پدر، پسر و روح القدس به عنوان مهمترین اختلاف نظر میان دو دین اشاره کرد و گفت: اندکی سوء تعبیر درباره این دکترین ایجاد شده و می توان اعتقاد مسیحیت را به نوعی مورد تبیین قرار داد که مسلمانان نیز از آن ابراز خرسندی کنند. اسلام در تلاش برای یافتن روح خود است نامه " کلام مشترک" نشان دهنده یکی از روندهای فکری خاص است که اهمیت قانون و محدودیت را نادیده گرفته و تقرب به خداوند را مورد تأکید قرار می دهد.

اظهارات میرسلاو ولف در همایش سالانه دین در کالج فلوریدای جنوبی، روز جمعه (10 اسفند ماه) با حضور 200 نفر ایراد شد.