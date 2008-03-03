توسعه خدمات آنلاین در دفاتر پستی/ 350 هزار خرید اینترنتی از طریق پست

محمد حسن محبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: از ابتدای سال 86 شرکت پست در صدد ایجاد دفاتر پستی و ارائه خدمات آنلاین مبتنی بر فناوری اطلاعات بود.

وی گفت : تاکنون از 750 باجه شرکت پستی در تهران 600 باجه به تشکیلات آنلاین مجهز شده اند که در آنها سرویسهای نوین ارزش افزوده که به IT BASE معروفند مانند انواع ثبت نامهای اینترنتی (ثبت نام دانشگاه، تلفن همراه و ...) و خرید الکترونیکی ارائه می شود.

محبیان در ادامه از افزایش خریدهای اینترنتی در کشور خبر داد و گفت : در 10 ماه اول سال جاری شاهد 350 هزار خرید اینترنتی بودیم. همچنین 90 شرکت اینترنتی اطلاعات خود را جهت معرفی به مردم و ارائه خدمات در سایت شرکت پست قرار داده اند.

وی اضافه کرد: تاکنون تمامی ادارات کل شرکت پست به شبکه LAN پست متصل شده اند و به زودی 1500 دفتر پستی نیز به این شبکه متصل خواهند شد. خدمات شبکه LAN پست شامل پست الکترونیکی، خرید الکترونیکی، CALL CENTER و ... است.

رئیس هیئت مدیره پست در ادامه به برنامه های آتی پست در توسعه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در سال آینده قیمت تمام شده سرویس هوشمند IN پست که مبتنی بر سرویس مداری و سرویسهای ارزش افزوده خواهد بود، مشخص خواهد شد. سرویس هوشمند IN پست خدماتی مانند پیشتاز دو قبضه، سفارش کار و کالا به صورت آنلاین و غیر حضوری و امور نیابتی پست را ارائه می کند.

محبیان خاطرنشان کرد: در سال 87 شرکت پست عهده دار ارائه برخی از سرویسهای ملی از جمله ارسال ابلاغیه های قوه قضاییه و دادگستری به صورت آنلاین خواهد بود. همچنین توزیع کارتهای هوشمند و کالابرگهای روستایی هم به عهده ما خواهد بود که تاکنون 5/10 میلیون کارت هوشمند و حدود 80 درصد کالابرگ روستایی توزیع شده است.

مدیر عامل شرکت پست ایران خاطرنشان کرد: با ارائه سرویسهای ارزش افزوده شرکت پست 6 میلیون ثبت نام دانشگاهی، 8 میلیون ثبت نام متفرقه و 200 میلیون پرداخت انواع قبوض آب و برق و تلفن را به صورت اینترنتی انجام داده است.

وی در ادامه گفت : در سال جدید شرکت پست 200 میلیارد ریال اعتبار جهت گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارائه سرویسهای جدید اختصاص داده است. این بودجه نسبت به سال جاری 40 درصد رشد داشته است.