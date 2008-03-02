ایحاد همکاریهای بین المللی با 4 کشور توسط پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری نیا امروز در دومین همایش افقی نو درهم افزایی دانشگاه و صنعت با بیان اینکه بیش از 300 پارک جهان عضو انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری هستند، افزود: 53 درصد از این پارکها در خارج محیط دانشگاهها و 36 درصد در درون دانشگاه ایجاد شده اند و بیشتر آنها با اهتمام دولتهای محلی ایجاد شده اند.

وی بیشترین نوع همکاری پارکها و دانشگاهها را در اشتراک گذاشتن امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات عنوان کرد و گفت: از این رو یکی از خدمات مهم پارکها، مستقر کردن و فضا دادن به واحدهای R&D است.

رئیس پارک فناوری پردیس اظهار داشت: توسعه آینده پارک تا هزار هکتار و در سه حوزه تخصصی ICT ، زیست فناوری، مکانیک و اتوماسیون فعالیت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 500 تقاضا برای عضویت در پارک پردیس ارائه شده که تاکنون 75 شرکت به عضویت پارک در آمده اند گفت: طبق پیش بینی ها تا پایان سال 88 بیش از 50 میلیارد تومان در پارک سرمایه گذاری می شود که سهم دولت از این سرمایه گذاری 150 میلیارد ریال است.

رئیس پارک پردیس با بیان اینکه تا سال 89 بیش از 5 هزار نیروی متخصص در این پارک مشغول به کار می شوند، اظهار داشت: تاکنون 2 واحد تحقیقاتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشورهای انگلستان و استرالیا در پارک مستقر شده اند.

صفاری نیاز به ارتباطات بین المللی پارک اشاره کرد و گفت : این پارک با ایجاد دفاتری در کشورهای هند، روسیه، اوکراین و چین در زمینه نیروی متخصص، همکاریهای علمی استراتژیک، توسعه بازار و تبادل فناوری همکاریهای بین المللی خوبی ایجاد کرده است.