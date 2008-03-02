نتایج موفقیت آمیز آزمایش یک روش جدید در درمان سرطان تخمدان

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنیل سود" استاد دپارتمان غددشناسی زنان و بیولوژی سرطان هاستون آمریکا توانست "اینترلوکین- 8" (IL-8) را شناسایی کند. IL-8 نوعی پروتئین است که در سلولها تولید می شود و از پتانسیل بالایی در درمان بیماران مبتلا به سرطان تخمدان برخوردار است.
این دانشمند نوعی "مداخله کننده کوچک RNA را توسعه داد که در بیان IL-8 اختلال ایجاد کرده و بیان این پروتئین را قطع می کند و به این ترتیب با محدود کردن ذخیره خونی تومور، ابعاد تومور تخمدان را کاهش می دهد.
براساس گزارش Nanotechnology، نتایج بررسی این محقق و تیم تحقیقاتی وی نشان می دهد که بیان زیاد "اینترلوکین- 8" در تومورها با مرحله پیشرفت سرطان مرتبط است و منجر به مرگ زودهنگام بیماران مبتلا به این سرطان می شود.
در این خصوص "آنیل سود" توضیح داد: "ما با آزمایش نمونه های انسانی و حیوانات آزمایشگاهی کشف کردیم که این مکانیزم مولکولی می تواند به توسعه یک روش درمانی جدید منجر شود که بیشترین تاثیرات مثبت را در مبارزه با سرطان تخمدان دارد."
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