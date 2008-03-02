حسین ناطقی پیراهن طلایی روز نخست را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از رقابت های دوچرخه سواری بین المللی تور تفتان 90 دوچرخه سوار در قالب 12 تیم با یکدیگر در رشته تایم تریل انفرادی و به مسافت 5 کیلومتر به رقابت پرداختند که در پایان حسین ناطقی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با زمان 6 دقیقه و 29 ثانیه و 24 صدم ثانیه زودتر از دیگر رقبا از خط پایان گذشت و بر سکوی نخست ایستاد . این دوچرخه سوار کشورمان فردا با پیراهن طلایی همراه دیگر رقبا رکاب می زند .

در این مرحله ابوالفضل گیلانی پور از تیم صنعت مس کرمان با زمان 6 دقیقه و 47 ثانیه و 83 صدم ثانیه و میثم آملی از تیم نیروی زمینی ارتش با زمان 6 دقیقه و 48 ثانیه و 13 صدم ثانیه به ترتیب بر سکوهای دوم و سومی ایستادند .

فردا و در ادامه این رقابت ها دوچرخه سواران در رشته استقامت جاده در مسیر دو شهر زابل به تاسوکی به مسافت 105 کیلومتر را رکابزنی خواهند کرد .

در این پیکارها دوچرخه ‌سواران رده سنی امید در قالب 9 تیم داخلی و 3 تیم خارجی ارمنستان، گرجستان، عراق و یک نفر از آذربایجان در یک مرحله پرولوگ ( تایم تریل انفرادی ) و شش مرحله استقامت جاده به مسافت ۸۰۰ کیلومتر تا 18 اسفند ماه در استان سیستان و بلوچستان رقابت خواهند کرد .

دوچرخه سواران تیمهای ملی ایران، تربیت بدنی مرکزی، صنعت مس کرمان، استانداری کرمان، تربیت بدنی سیستان و بلوچستان، پتروشیمی تبریز، تربیت بدنی خراسان رضوی، تربیت بدنی چهار محال بختیاری، تربیت بدنی خراسان جنوبی و نیروی زمینی ارتش به عنوان تیمهای داخلی در این تور رکابزن می زنند .

مجید ناصری و خانم پاسکال شینز به عنوان نمایندگان فدراسیون جهانی دوچرخه سواری نیز در این تور حضور دارند .