سران عرب شریک جنایتهای اسرائیل هستند / هولوکاست واقعی را در غزه شاهدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش رژیم صهیونیستی در 48 ساعت اخیر دست کم 71 فلسطینی رادر نوار غزه و کرانه باختری رود اردن به شهادت رسانده است و این در حالی است که جهانیان به ویژه سران عرب همچنان در برابر نسل کشی آشکار در مناطق فلسطینی به دست صهیونیستهای غاصب سکوت می کنند.

"سامی ابو زهری" سخنگوی رسمی حماس در گفتگوی اختصاصی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر اظهار داشت : با وجود آنکه شاید بتوان سکوت جامعه جهانی را به حساب ظالمانه بودن ساختار این جامعه گذاشت، اما چگونه می توان سکوت کشورهای عربی واسلامی را در برابرکشتار فلسطینیان و به ویژه سکوت حاکمان عرب را در این رابطه توجیه کرد؟

ابو زهری افزود : اکنون سکوت رژیمهای عربی در برابر این جنایتها، دست کمی از مشارکت در آن ندارد.

وی درباره اوضاع نوار غزه به مهر گفت : شرایط غزه را با هیچ تعبیری نمی توان توصیف کرد ما به چشم خود کشته شدن کودکان و زنان را دیدیم و زمانی که به اجساد شهدا می رسیدیم؛ به علت شدت سلاحهای به کار رفته کاملا مثله شده یا سوخته اند ، مسئله عجیب در این چارچوب این است که تصاویری که از شدت فجیع بودن، کوه ها را به لرزه در می آورد؛ چرا نمی تواند وجدان حاکمان عرب را بیدار کند.

این رهبر حماس خاطر نشان کرد: با وجود شدت تروریسم صهیونیستی، ما تاکید می کنیم که همچنان ثابت قدم و پایداردر مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت خواهیم کرد، اما به امت عربی واسلامی که در برابر این جنایتها ساکت نشسته اند؛ توصیه می کنم پاسخی را برای این رفتار خود پیدا کنند تا در روزی که در مقابل خداوند می ایستند؛ بتوانند پاسخگوی این سکوت خود باشند ، حاکمان عرب هم باید به دنبال بهانه ای برای توجیه سکوت در مقابل ملتهایشان داشته باشند.

وی درباره علت استفاده رژیم صهیونیستی از این رویکرد در این شرایط خاص هم تاکید کرد: دشمن ما دشمن جنایتکاری است که از خونریزی و کشتار لذت می برد؛ مسئله چندان جنبه سیاسی ندارد؛ این فرهنگ دشمن صهیونیستی است که بر اصل جنایت استوار است، از این رو چندان از قومی که خون پیامبران را ریخته اند؛ کشتار زنان وکودکان فلسطینی مسئله عجیبی نیست، اما با یاری خداوند ملت فلسطین شکست نخواهد خورد واراده مقاومتش از صلابت کافی برخوردار است.