22 مرکز بهداشتی و درمانی خراسان جنوبی فاقد آمبولانس هستند

ولی الله زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: در حال حاضر تمام مراکز بهداشتی درمانی که واحد تسهیلات زایمانی دارند همچنین تمام مراکز موجود در محله های پرجمعیت دارای آمبولانس هستند اما برای پوشش کامل مراکز درمانی به 22 دستگاه آمبولانس نیاز است که این امر توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حال پیگیری است .

وی افزود: در حال حاضر تمام روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از 20 هزار نفر در خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه روستایی قرار دارند .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خاطرنشان کرد: در حال حاضر کل جمعیت هدف در روستاها و شهرهای کمتر از 20 هزار نفر در خراسان جنوبی برابر سه میلیون و 86 هزار نفر از مزایای بیمه روستایی بهره مند هستند که از این تعداد 296 هزار و 500 نفر در روستاها و بقیه در شهرهای کمتر از 20 هزار نفر جمعیت هستند .

زراعتکار یادآور شد: پیش از اجرای طرح پزشک خانواده در این استان فقط پنج مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی وجود داشت اما هم اکنون با اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی بیش از 60 مرکز به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات مشغول هستند .

به گفته وی گرچه تعداد پزشکان عمومی شاغل در مناطق از زمان اجرای طرح پزشک خانواده از 45 نفر به 84 نفر افزایش یافته است اما برای دسترسی به وضعیت ایده آل حداقل به 22 پزشک دیگر نیاز است و امید می رود با توجه به افزایش مراجعه پزشکان تا پایان سال جاری این تعداد تامین شود .

این مسئول عنوان کرد: طی کمتر از یک سال گذشته با اهتمام دولت، بیش از 5/7 میلیارد ریال تجهیزات شامل دستگاه رادیولوژی، نوار قلب، الکتروشوک و سایر تجهیزات مورد نظر برای مراکز مجری طرح پزشک خانواده خریداری شده است .