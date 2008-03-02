به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سقائیان سفیر جدید ایران در ایروان به همراه رضا عطوفی رایزن فرهنگی ایران دهم اسفند با خانم بوغوسیان وزیر فرهنگ، خاچاطوریان رئیس روابط بین الملل وزارت فرهنگ و نماینده وزارت خارجه ارمنستان دیدار و گفتگو کرد.

سقائیان ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، آماری از فعالیتهای علمی کشورمان از جمله تعداد دانشجویان و دانش آموزان در ایران و میزان توجه ایران به انتشار کتاب، نشریات و آثار باستانی و به ویژه توجه به کلیساهای ارمنی ارائه داد و آمادگی ایران را برای گسترش روابط فرهنگی در تمام سطوح اعلام کرد.

خانم بوغوسیان هم با تائید آمار ذکر شده گفت: در سفر کوتاهی که به ایران داشتم شاهد برخی اقدامات قابل تقدیر ایران در حوزه های فرهنگی و علمی بودم.

وی افزود: در خصوص نشر کتابها و متون فارسی به زبان ارمنی شاهد آثار با ارزشی بودیم که توسط رایزنی فرهنگی عملی شده است.



وزیر فرهنگ ارمنستان ادامه داد: ما در سال جاری صدمین سالگرد "ویکتور هامبار تسومیان" و "ویلیام سارویان" نویسنده بزرگ ارمنی را برگزار خواهیم کرد و آمادگی داریم ایران هم در این برنامه ها مشارکت داشته باشد و هیئتهایی به دو کشور اعزام شود.

در ادامه این دیدار عطوفی رایزن فرهنگی ایران در ایروان ضمن ابراز رضایت از وزارت فرهنگ ارمنستان در همکاری های فی مابین گفت: سه برنامه همایش و نمایشگاه فرهنگی (جشن فرهنگی) مغری – نوردوز در منطقه مرزی ارمنستان با ایران، "سومین دور پل ادبی ایران و ارمنستان" در ایروان و همایش "تاثیرات ادبیات ایران بر ادبیات ارمنی در قرون وسطی" در تهران انجام خواهد شد.