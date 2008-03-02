به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، 11 هزار نفر به دلیل مفاسد اخلاقی و ‪ ۵۲۶‬اراذل و اوباش دستگیر شدند.

وی با تاکید بر هدفمندی این طرح در راستای افزایش امنیت اخلاقی اجتماعی در جامعه خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، هشت‌ هزار و ‪ ۸۵۴‬لیتر مشروبات الکلی، ‪ ۲۰‬هزار و ‪ دو‬قوطی مشروبات خارجی و سه هزار و ‪ ۸۰۵‬قطعه تجهیزات ماهواره ‌ای در استان کشف و ضبط شده است.

سردار حیدری در بخش دیگری از ارانه عملکرد این ارگان امنیتی در استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک هزار و ‪ ۸۴۱‬کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان از سوداگران مرگ کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کشف این مواد، یک درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ‪ ۹۲‬درصد مواد مخدر کشف شده این استان از طریق کار اطلاعاتی به دست آمده است، خاطر نشان کرد: در این مدت، هفت هزار و ‪ ۱۱۴‬معتاد و یک هزار و ‪ ۹۸۲‬قاچاقچی دستگیر شده ‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: در این مدت، ‪ ۳۷‬نقطه شهری و ‪۲۶‬ نقطه روستایی در خصوص مواد مخدر پاکسازی شده است.

وی گفت: در طول 11 ماه گذشته، ‪ ۸۹‬نفر بر اثر تزریق مواد مخدر جان خود را از دست داده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، ‪ ۱۸‬درصد کاهش یافته است.

سردار حیدری افزود: در این مدت، ‪ ۴۱‬فقره خودکشی موفق در استان رخ داده که از این تعداد، یک نفر زن و بقیه مرد هستند.

وی با بیان اینکه ازا بتدای امسال، ‪ ۲۷‬فقره قتل در استان رخ داده که تاکنون ‪ ۲۲‬فقره آن کشف شده است ادامه داد: در این مدت، ‪ ۲۲۶‬قبضه سلاح در استان کشف شده که ‪ ۸۹‬قبضه آن کلت کمری، ‪ ۱۳۶‬قبضه شکاری و بقیه نیز جنگی ‌است و کشف سلاح نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه درصد افزایش داشته است.

سردارحیدری عنوان کرد: از ابتدای امسال، ‪۴۶‬ میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال انواع کالای قاچاق در استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کشف کالای قاچاق ‪ ۷۵‬درصد افزایش داشته است.