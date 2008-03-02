به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار نبی الله حیدری، ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، 11 هزار نفر به دلیل مفاسد اخلاقی و ۵۲۶اراذل و اوباش دستگیر شدند.
وی با تاکید بر هدفمندی این طرح در راستای افزایش امنیت اخلاقی اجتماعی در جامعه خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون، هشت هزار و ۸۵۴لیتر مشروبات الکلی، ۲۰هزار و دوقوطی مشروبات خارجی و سه هزار و ۸۰۵قطعه تجهیزات ماهواره ای در استان کشف و ضبط شده است.
سردار حیدری در بخش دیگری از ارانه عملکرد این ارگان امنیتی در استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، یک هزار و ۸۴۱کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان از سوداگران مرگ کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کشف این مواد، یک درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه ۹۲درصد مواد مخدر کشف شده این استان از طریق کار اطلاعاتی به دست آمده است، خاطر نشان کرد: در این مدت، هفت هزار و ۱۱۴معتاد و یک هزار و ۹۸۲قاچاقچی دستگیر شده اند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد: در این مدت، ۳۷نقطه شهری و ۲۶ نقطه روستایی در خصوص مواد مخدر پاکسازی شده است.
وی گفت: در طول 11 ماه گذشته، ۸۹نفر بر اثر تزریق مواد مخدر جان خود را از دست داده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸درصد کاهش یافته است.
سردار حیدری افزود: در این مدت، ۴۱فقره خودکشی موفق در استان رخ داده که از این تعداد، یک نفر زن و بقیه مرد هستند.
وی با بیان اینکه ازا بتدای امسال، ۲۷فقره قتل در استان رخ داده که تاکنون ۲۲فقره آن کشف شده است ادامه داد: در این مدت، ۲۲۶قبضه سلاح در استان کشف شده که ۸۹قبضه آن کلت کمری، ۱۳۶قبضه شکاری و بقیه نیز جنگی است و کشف سلاح نسبت به مدت مشابه سال قبل، سه درصد افزایش داشته است.
سردارحیدری عنوان کرد: از ابتدای امسال، ۴۶ میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال انواع کالای قاچاق در استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کشف کالای قاچاق ۷۵درصد افزایش داشته است.
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