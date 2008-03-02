شهردار تهران به انتفادات مربوط به روزنامه همشهری پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر ، حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر به همراه حسن بیادی نایب رئیس شورا دو هفته پیش در صحن علنی شورای شهر نسبت به عملکرد روزنامه همشهری اعتراض کردند که در هشتاد و چهارمین جلسه با حضور قالیباف به همراه انتظامی گزارشی درباره روزنامه همشهری ارائه شد.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران درباره گزارش قالیباف از عملکرد روزنامه همشهری گفت: این گزارش شامل تیراژ روزنامه ، فعالیت روزنامه و زیر مجموعه های آن بود.

وی تصریح کرد: قالیباف با گوش دادن به نظرات اعضای شورا مقرر کرد تا موارد عنوان شده را با دقت بررسی کنند.

وی از قول شهردار تهران این مسئله را عنوان کرد که به دلیل اهمیت روزنامه همشهری خود ایشان هفته ای یکبار در جلسات هیئت مدیره شرکت می کند.

وی درباره موارد مطرح شده توسط اعضای شورای شهر نیز گفت: 4 الی 5 نفر از اعضای شورا نسبت به بحث اطلاع رسانی دقیق بدون جهت گیری سیاسی و اعمال سلیقه ها در این روزنامه تاکید داشتند.

وی به مثالی که قالیباف درخصوص وضعیت عملکرد روزنامه همشهری در جلسه امروز زده است نیز اشاره کرد و گفت: شهردار به موضوع اطلاع رسانی ضعیف دریافت عوارض پسماند در روزنامه همشهری انتقاد داشت.

دانشجو گفت: قرار شد تا قالیباف این موضوع را شخصا پیگیری کند و روزنامه همشهری به سمتی حرکت کند که فرهنگ صحیح شهروندی درجامعه نهادینه شود.