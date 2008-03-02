نحوه تعیین قیمت بلیت اتوبوس مسافربری

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به فعالیت دو نوع اتوبوس عادی و ویژه در بخش حمل و نقل مسافر بین شهری کشور، در اتوبوسهای عادی که قسمت اعظم اتوبوسهای بین شهری کشور را تشکیل می دهند نرخ حمل مسافر تعرفه ای بوده و شرکتهای حمل و نقل ملزم به رعایت تعرفه های اعلام شده از سوی دولت هستند.

همچنین در اتوبوسهای ویژه که تعداد کمی از کل مجموعه ناوگان مسافربری بین شهری را تشکیل می دهند و از شرایط خاص به لحاظ سن (کمتر از 10 سال) و مشخصات ظاهری و رفاهی برتر برخوردار می باشند و همچنین خدمات حین سفر در آنها به طور ویژه ارائه می شود، نرخ حمل و نقل مسافر با این نوع سرویسها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، توافقی است.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: البته تغییرات خارج از عرف و غیرمتعارف نرخ، قابل قبول نیست و از طریق تشکلهای صنفی و نمایندگان این سازمان در پایانه های مسافری سراسر کشور بر این امر نظارت می شود.