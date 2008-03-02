نرخ کرایه اتوبوس های ریالی 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در حاشیه هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر که بدون مستمع برگزار شد در جمع خبرنگاران، افزود: نرخ 107 خط خصوصی اتوبوسرانی تصویب شد که گران ترین نرخ مربوط به طولانی ترین خط با قیمت 175 تومان است.

وی در پاسخ به این سئوال که هم اکنون در برخی از خطوط به بهانه نداشتن پول خرد نرخ 75 تومان کرایه 100 تومان گرفته می شود ، در خصوص چگونگی نظارت بر این تخلفات ، گفت: نرخ مصوب باید رعایت شود و اگر تخلفی وجود دارد حتی به قیمت گرفتن اتوبوس از راننده می تواند پیگیری شود.

وی تصریح کرد: شرکت های خصوصی تاکسیرانی باید برای مشکل پول خرد چاره اندیشی کنند.

وی تعیین نرخ کرایه اتوبوس ها را بر اساس کیلومتر عنوان کرد و گفت: تا 7 کیلومتر مسافت 100 تومان ، بین 7 تا 12 کیلومتر 125 تومان مابین 12 تا 16 کیلومتر 150 تومان و بالای 16 کیلومتر نرخ 175 تومان به تصویب رسید.

دانشجو میزان افزایش نرخ کرایه مینی بوس ها در سال87 را 15 درصد اعلام کرد و گفت: مینی بوسرانی در تهران دارای 46 خط است و حداکثر افزایش نرخ در این خطوط 25 تومان خواهد بود.

به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورا بر افزایش نظارت شرکت واحد بر فعالیت شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی تاکید کردند زیرا معتقدند که نظارت های فعلی با شرایط مطلوب فاصله دارد.

دانشجو تصریح کرد: طبق مصوبه امروز، شهرداری مکلف شده تا با استفاده از منابع تبصره 13 تسهیلاتی را برای خروج مینی بوس های فرسوده اختصاص دهد.

وی افزود: شهرداری تهران موظف شد تا تمام مینی بوس های بالای 15 سال را تا پایان سال 87 با استفاده از اعتبارات یاد شده نوسازی کند.

وی همچنین از دستور کار قرار گرفتن بررسی نرخ کرایه تاکسی ها در سال 87 در روز سه شنبه یا یکشنبه آینده خبر داد.

وی در پاسخ به این سئوال که بر چه مبنا شرکت های خصوصی تاکسیرانی از راننده های تحت پوشش خود ماهانه 40 هزار تومان در یافت می کنند ، گفت: اعضای شورا در این رابطه به تاکسیرانی تذکر داده اند چرا که یک شرکت خصوصی که هزار و 200 راننده دارد از این محل ماهانه 48 میلیون تومان درآمد خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته ساماندهی نحوه ارائه خدمات تبلیغاتی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این مصوبه قرار شد، سه عضو شورا دراین کمیته حضور داشته باشند که ابتکار ، بیادی و طلائی برای عضویت در این کمیته انتخابات شدند.