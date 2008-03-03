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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۵۲

"داوری اخلاقی" بررسی می‌شود

"داوری اخلاقی" با حضور دکتر احمد علی حیدری چهارشنبه پانزدهم اسفند در برنامه رادیویی "سوفیا" بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه سوفیای رادیو گفتگو این هفته پانزدهم اسفند ماه، "داوری اخلاقی" با حضور دکتر احمد علی حیدری، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

دکتر حیدری به‌تازگی کتاب "داوری اخلاقی؛ فلسفه اخلاق چیست" اثر هکتور زاگال‌ و خوزه‌ گالیندو را ترجمه نموده است.  ‌‌درآمدی‌ بر فلسفهِ‌ اخلاق‌ با معرفی‌ مهم ‌ترین‌ مفاهیم‌ رایج‌ در حوزهِ‌ فلسفهِ‌ اخلاق‌ و تاریخچه‌ای‌ بسیار مفید از آن، خوانندگان‌ را با تفکر فلسفی‌ در باب‌ امور اخلاقی‌ آشنا می‌کند.

هرچند نویسندگان‌ از گرایشی‌ ارسطویی‌ در حوزهِ‌ اخلاق‌ دفاع‌ می‌کنند اما گزارش‌های‌ جالبی‌ از آرای‌ اخلاقی‌ کانت، کرکه‌ گور، مارکس، نیچه، شلر و مکتب‌ فرانکفورت‌ در این‌ کتاب‌ آمده‌ است. بخش‌ پایانی‌ به‌ طرح‌ برخی‌ مسائل‌ جاری‌ در این‌ حوزه، همچون‌ محیط‌ زیست، حریم‌ شخصی‌ افراد، سکس‌ و خشونت‌ اختصاص‌ دارد.

برنامه "سوفیا" بیش از یک سال و نیم است که هر هفته چهارشنبه‌‌ها ساعت 21 بر روی موج اف. ام ردیف 9/103 مگاهرتز به صورت زنده با اجرا و کارشناسی منوچهر دین‌پرست شنیده می‌شود.

برنامه " سوفیا" در نظر دارد طی چندین هفته برنامه‌هایی با محوریت اخلاق و فلسفه اخلاق را به بحث گذارد. تاکنون موضوعاتی چون: اخلاق و حقوق پزشکی، اخلاق و کرامت انسانی، اخلاق و معنویت و اخلاق و فقه، اخلاق از نگاه مولانا، فلسفه اخلاق و ابعاد آن، نسبت اخلاق و عرفان، اخلاق گفتگو، اخلاق و قرآن، اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی و اخلاق و دین، اخلاق و تکنولوژی و اخلاق پیشرفت، اخلاق و هنر در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 648497

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