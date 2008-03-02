بن های 13 میلیونی اهدایی به اعضای شورای شهر مصارف شخصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در حاشیه هشتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتشار اخباری درخصوص دریافت بن های 13 میلیون تومانی توسط اعضای شورای شهر توضیح داد و گفت: هر ساله قبل از عید موسسات ، مدارس ، ایتام و بسیاری از شهروندان نیازمند به اعضای شورا مراجعه و در خواست دریافت کمک دارند و این اعتبارات به آنها اهدا می شود.

وی با تاکید بر اینکه این بن ها مصارف شخصی برای اعضا ندارد، افزود: علاوه بر آن اعضای شورای شهر حواله می دهند و حسابداری شورا به نیازمندان بن ها را پرداخت می کند و مبالغ پرداخت شده ثبت می شود و دارای سند هستند.

وی گفت: اعضای شورا به عنوان نمایندگان و امین مردم مورد رجوع قرار می گیرند و برخی موارد افراد نیازمندی تقاضای کمک دارند که اعضای شورا از این محل به آنها کمک می کنند.

دانشجو افزود: شهرداری نیز درماده 16و 17 بودجه ، 12 میلیارد تومان برای کمک و استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی دراختیار دارد و اهدای بن ها نیز در راستای کمک به افراد نیازمند رجوع کننده به اعضای شورا است.

وی یاد آور شد: ضمنا رقم بن برای همه اعضای شورا 13 میلیون تومان نبود و به میزان رجوع افراد به آنها مبالغ متفاوت بوده است.