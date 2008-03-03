فضای کار آفرینی در همدان مهیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مسعود اقلامی، شب گذشته در سومین جشنواره کارآفرینی ابن سینا با بیان اینکه بنای دولت نهم بر این است که افکار و ایدههای نو و سازنده را به مرحله اجرا درآورده و با کارآفرینی در زمینه های نو میزان بیکاری را کاهش دهد، افزود: امروز در کشورهای صنعتی دنیا افکار و ایدههای سازنده به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان فروخته میشود.
اقلامی افزود: در این راستا تسهیلاتی به سرمایه گذاری در این بخش اعطا میشود تا بتوانند افکار و ایدههای نو را به مرحله اجرا درآورد.
وی با بیان اینکه تسهیلاتی که از سال ۸۴تاکنون در اختیار این بنگاهها قرار گرفته است هشت برابر پنج سال گذشته بوده و محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود ندارد، بیان داشت: در این امر بیش از ۱۰میلیارد ریال سرمایه صرف شده که امید است تحولی در اشتغال استان ایجاد کند.
اقلامی از در نظر گرفتن صندوق هایی برای بنگاههایی که از نظر مالی با مشکل روبه رو شده اند خبر داد و یادآور شد:در حال حاضر فضای کار آفرینی در استان همدان مهیا شده است.
مسئول مرکز رشد کارآفرینی دانشگاه بوعلی همدان نیز با بیان اینکه چالشهای فراوان اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی پیش روی کارآفرینان قرار دارد، عنوان کرد: بین دانشگاه و صنعتگر هیچ نقطه تعاملی وجود ندارد و تلاشی برای برقراری این ارتباط صورت نگرفته است.
عباس صمدی ادامه داد: متاسفانه سرمایه گذاران به دلیل نداشتن تخصص و نا آشنا بودن با چگونگی تولید محصولات، دچار ورشکستگی و حذف شدن از صحنه اقتصادی میشوند.
در این جشنواره از ۱۵کارآفرین موفق که طرحها و ایدههای آنان در کشور مطرح شده بود، تقدیر شد.
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