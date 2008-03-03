به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو، شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از میان 450 متن نمایشی رسیده به دبیرخانه‌ این جشنواره پس از بررسی آثار30 متن به ‌صورت قطعی و 21 متن به طور مشروط از شهرستانها پذیرفته شد.

وی ادامه داد: در این جشنواره نمایشنامه "عطف به ‌سبز" نوشته "مهدی پور رضاییان" و کارگردانی "امیر نعمتی" و نمایشنامه "یک روز آفتابی برای الیاس" به‌ نویسندگی و کارگردانی "علی آقاجانلو" از واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری زنجان به ‌طور قطعی جهت شرکت در جشنواره پذیرفته شد.

اماملو افزود: جشنواره سراسری "تک"، فروردین ماه سال آینده از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری تهران در اهواز برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان زنجان همچنین از برگزاری نمایشگاه "معرق منبت" با نمایش آثاری از هنرمندان معرق کار استان زنجان از امروز در محل نگارخانه مولاناعاصم زنجانی خبر داد.

اماملو افزود: در این نمایشگاه بیش از 40 اثر هنری از سه هنرمند معرق ‌کار زنجانی در قالب تابلوهای خطی، تصویر، معرق منبت و آیات قرآنی در معرض دید عموم علاقه ‌مندان گذاشته شده است.