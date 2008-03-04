نقدهای ادبی ما شتابزده و ستیزه جویانه است

سیاوش جمادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت : امروز به لحاظ کمی شاهد ترجمه های فراوانی هستیم که بعضی از آنها به لحاظ کیفی قابل قبول نیستند. با این حال و در مجموع می توان به سیر ترجمه امیدوار بود. البته ناگفته نماند که اغلب مترجمان در حال حاضر در شرایط دشواری به کار ترجمه مشغول هستند ، یعنی در برابر اجر و مزد اندک ترجمه های سنگینی انجام می دهند.

وی افزود : آرزو می کنم با گسترده تر شدن فضای ترجمه درک بهتری نسبت به ادبیات حاصل شود. ادبیات مقوله ای جهانی است که با تکیه بر تخیل نویسنده شکل می گیرد، تخیلی که از مکانیزم پیچیده ای چون درونمایه، لحن، مضمون، فضا، فرم، ساختار و غیره عبور کرده و باید نمودار جامعی از مفاهیم زندگی باشد.

مترجم "هستی و زمان" اضافه کرد : متاسفانه در سالهای اخیر نشریات ما در کنار عملکردهای خوب، اندکی هم شتابزده کار کرده اند به خصوص در زمینه انتشار نقدهای ادبی و ترجمه ها که مشاهده می کنیم منتقد بیش از آنکه به متن وفادار باشد به شکل تقابلی و ستیزه جویانه به داوری اثر می پردازد.

این مترجم درباره برنامه های خود در وادی ترجمه در سال آتی نیز گفت : در حال حاضر کتاب "نظریه زیبایی شناسی" تئودور آدورنو را در دست ترجمه دارم که در مرحله ابتدایی کار به سر می برد. قصد دارم سال آینده ترجمه این اثر را تمام کنم و آن را به ناشر بسپارم.

وی درباره تازه خوانده های خود گفت : به تازگی کتاب "فلسفه سیاسی معاصر" را خوانده ام. این اثر گردآوری مجموعه نظرات و اندیشه های سیاسی معاصر غرب است که مقالات اشخاصی چون جیمز اسکات، چارلز تیلور، میشل فوکو، جان راولز و دیگران را دربر دارد. کتاب در انگلستان منتشر شده و هنوز در ایران ترجمه نشده است.