ایران هجدهمین کشور ایده آل برای جهانگردان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدعلی پاک سرشت، ظهر امروز در همایش بازاریابی و نقش آن در توسعه گردشگری در مشهد افزود: در حالی که کشور ما جزء پنج کشور اول دنیا در داشتن جاذبه های فرهنگی و تاریخی است اما در بازاریابی و معرفی محصولات خود به کشورهای دیگر حرفی برای گفتن نداریم.

وی افزود: هم اکنون صنعت گردشگری به عنوان یک شاخص اصلی و عامل ترقی در کشورهای جهان مطرح است و با توجه به اینکه هزاره سوم دوره دیجیتال و فناوری اطلاعات است این صنعت 25 برابر پیشرفت کرده است به طوریکه امروزه 50 درصد اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی از برنامه ریزی رشد و توسعه این صنعت در کشور خبر داد و گفت: در سند چشم انداز 20 ساله آینده ما باید 30 میلیارد دلار هزینه کنیم تا بتوانیم 20 میلیون گردشگر جذب کنیم که در این میان بخش خصوصی نقش مهمی ایفا می کند و می تواند 95 درصد این هزینه ها را تامین کند و تنها پنج درصد بر عهده دولت قرار گیرد.

پاک سرشت افزود: بر اساس آمار سازمان جهانگردی در سال 2010، 40 میلیون گردشگر از خاورمیانه بازدید می کنند که این امر موقعیت بسیار مناسبی را برای ایران در جذب توریست ایجاد می کند.

وی ادامه داد: صنعت گردشگری در میان ایرانیان و مسلمانان به عنوان یک بنیان اعتقادی مطرح است و نه تنها باعث تضعیف ارزشهای دینی و ملی نمی شود بلکه به عنوان یک عامل موثر در شناخت این ارزشها به دنیا مطرح است.

پاک سرشت در رابطه با توسعه صنعت گردشگری و بازاریابی عنوان کرد: یکی از نکات مهم در جذب توریست سلایق جهانگردان است که باید بازار و جاذبه های خود را مطابق سلایق آنها مهیا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: 60 درصد گردشگرانی که با ایران می آیند متاهل و 18 درصد مجرد هستند.

پاک سرشت ادامه داد: با توجه به حجم بالای تبلیغات منفی علیه ایران نمی توانیم از تبلیغات که نقش اول در توسعه این صنعت را دارد غافل شویم که در این زمینه نقش ایرانیان مقیم خارج از کشور و ایرانیانی که به کشورهای دیگر سفر می کنند حائز اهمیت است.

وی مدیریت گردشگری و ورودی کشور، بررسی امکان ورود به بازارهای بین المللی، حضور متفاوت و قوی در نمایشگاه های بین المللی و ایجاد رابطه مسالمت آمیر با شرکت های بین المللی را از برنامه های بلند مدت این سازمان عنوان کرد.